Nothing tease le Nothing Phone 3… qui sera beaucoup plus cher

Le futur Nothing Phone 3 sera nettement plus cher que ses prédécesseurs : le CEO Carl Pei a teasé l'appareil tout en révélant son prix sera d'environ 1065 dollars. C'est une hausse de tarif plus que notable par rapport au Nothing Phone 2 puisque ce dernier avait été lancé à 600 $ aux États-Unis. Pei explique que ce doublement du prix s'explique par le choix de l'entreprise d'investir massivement dans des matériaux haut de gamme, des améliorations technologiques importantes ainsi qu'une partie logicielle nettement plus avancée. En clair, le Phone 3 basculerait dans la catégorie des flagships HDG (haut de gamme) et pourrait donc rivaliser avec des modèles phares comme le Pixel 9 ou l'iPhone 16.



Jusqu’ici Nothing s’était fait un nom en proposant des smartphones abordables au design soigné et aux fonctionnalités ingénieuses. Début 2025, la marque a lancé les Phone 3a et 3a Pro, des alternatives économiques et de milieu de gamme arborant un design futuriste et des outils d’IA intelligents. Désormais, avec un Phone 3 clairement positionné sur le segment premium, Nothing s’apprête à concurrencer des géants comme Apple et Samsung. Un vrai pari commercial.