Nothing tease un nouvel appareil, probablement le Nothing Phone de troisième génération

Nothing se prépare pour son premier lancement de produit en 2025, et tous les indices semblent pointer vers le Nothing Phone (3) ou peut-être une variante milieu de gamme, le Phone (3a). Après une année 2024 particulièrement discrète et sans sortie de smartphone phare, l’entreprise de Carl Pei avait promis que le Phone (3) arriverait en 2025, et il semble que cette promesse soit sur le point d’être tenue. Un teaser de Nothing confirme en effet le lancement d’un nouveau produit le 4 mars prochain.

Power in Perspective. 4 March 10:00 GMT. pic.twitter.com/D10WiYwov0 — Nothing (@nothing) January 27, 2025

Ce teaser rappelle des éléments désormais iconiques du fabricant, comme des effets lumineux et un module caméra avec trois objectifs, ce qui serait une amélioration par rapport aux modèles précédents de Nothing Phone (à deux capteurs). Bien que le teaser laisse fortement penser au lancement du Phone (3), une page sur Flipkart mentionnant le “Nothing Phone (3a)” soulève la possibilité qu’il s’agisse plutôt d’une option milieu de gamme.

Le calendrier de présentation de ce nouveau modèle coïncide en tout cas avec le Mobile World Congress à Barcelone, ce qui est logique puisque le Nothing Phone (2a) avait également été dévoilé lors de cet événement l’an dernier.