Nothing dévoile le Phone 2A Plus Community Edition, un smartphone qui brille dans le noir

A temps pour Halloween : Nothing a dévoilé il y a quelques heures le Phone 2A Plus Community Edition, une version limitée et lumineuse de son smartphone, conçue en collaboration avec sa communauté. Suite à un concours qui encourageait les fans à « concevoir un smartphone issu de leur propre imagination », Nothing a donc mis au point une version « communautaire » du 2A Plus qui intègre certaines propositions des plus férus de la marque. On note que c’est la première fois qu’un fabricant de smartphone crée un mobile de façon participative avec les utilisateurs. Le Phone 2A Plus Community Edition sera disponible en série limitée de 1 000 unités à partir du 12 novembre prochain. Le prix est de 399 dollars.

Cette version Community Edition est dotée d’un dos phosphorescent teinté en vert qui brille dans l’obscurité sans consommer de batterie (la teinte phosphorescente se recharge d’elle-même à la lumière du jour). Cette lueur unique s’étend à l’emballage du téléphone, lui-même conçu avec des éléments réfléchissants. La version communautaire comprend également six fonds d’écran exclusifs de la « Collection connectée », créés à l’aide d’un mix d’outils de conception et d’IA. En outre, une nouvelle campagne, « Find your light. Capturez votre lumière », fera la promotion de ce modèle.