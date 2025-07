Splitgate 2 retourne à la bêta après un trop grand nombre de bugs

Le très attendu Splitgate 2 du studio 1047 Games est disponible depuis le 6 juin dernier sur les plateformes PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One et Xbox Series X/S. Ce FPS compétitif va malheureusement être rétrogradé en version bêta seulement un mois après sa sortie commerciale à cause des très nombreux retours de joueurs pointant des bugs, l’absence d’un mode classé, des microtransactions jugées trop coûteuses et un mauvais équilibrage des portails. Le studio a donc décidé de rompre avec sa feuille de route initiale et de concentrer ses efforts sur une refonte majeure, soit la réintégration des portails au cœur de l’expérience, l’introduction d’un système de progression plus équitable, la simplification de la monétisation ainsi qu’un renforcement de la collaboration avec la communauté via des playtests et sondages en ligne.



Ce rétropédalage s’accompagne en outre d’une vague de licenciements et de la fermeture des serveurs du premier Splitgate, remplacés probablement par un mode offline ou en peer-to-peer. Ces décisions ont de quoi inquiéter sur l’avenir de SplitGate 2, mais le studio affirme rester déterminé à relancer le jeu dès le début de l’année 2026 tout en assurant une mise à jour saisonnière de la version bêta d’ici là.