Jack the Rizzbot : un robot humanoïde plein de bagout se balade en liberté à Los Angeles

À Los Angeles, un robot humanoïde séducteur fait sensation sur la toile

Un mystérieux robot baptisé « Jake the Rizzbot » – contraction de « rizz », argot pour « charisme » – a été repéré d’abord à Austin (Texas), puis à West Hollywood. Vêtu d’un chapeau de cowboy et parfois d’un drapeau arc-en-ciel pour célébrer la culture LGBTQ+, il aborde les passants avec des compliments très cash, n’hésitant pas à flirter avec les passantes via un discours « djeun » et plutôt direct. Sa présence a suscité de vives réactions, entre admirateurs amusés conquis par son humour et son originalité, et critiques virulents accusant l’initiative d’être une provocation culturelle, le robot arborant les couleurs du mouvement LGBT.

Jackie meets a small humanoid robot, ‘Rizzbot,’ from China’s Unitree Robotics, allegedly spotted in Los Angeles. At 4 feet and 77 pounds, it uses AI and deep learning to interact with people. Seen it? 🏳️‍🌈🌈 pic.twitter.com/ExEnyXB0Zz — Jacooola Clips (@Jacooola) July 16, 2025

Buzz viral et questionnements éthiques sur les robots sociaux

L’identité du propriétaire reste inconnue, mais ce dernier ne doit pas être très éloigné du robot sachant que la machine ne dispose que de deux heures d’autonomie. Jack the Riszzbot est très probablement contrôlé à distance, et les plus observateurs auront noté qu’il s’agit d’un robot G1 de la firme chinoise Unitree, robot vendu au prix très « raisonnable » de 16 000 euros. Entre divertissement de rue, gadget techno et expérience d’IA sociale, Jack le robot ouvre un débat (en 2025 !) sur l’acceptabilité des robots sociables humanoïdes, des thématiques déjà centrales dans certaines travaux de recherche sur les rapports entre société et robots.