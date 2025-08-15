TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet DeepSeek R2 prend du retard à cause de Huawei
Internet

DeepSeek R2 prend du retard à cause de Huawei

15 Août. 2025 • 13:16
0

La start-up chinoise d’intelligence artificielle DeepSeek a reporté le lancement de son modèle R2 après des échecs répétés à l’entraîner sur les puces Ascend de Huawei, révélant les obstacles à l’ambition de la Chine de remplacer la technologie américaine.

DeepSeek Logo

Des problèmes techniques avec les puces de Huawei

Après le succès de son modèle R1 en janvier, DeepSeek a été incitée par les autorités chinoises à utiliser les puces Ascend de Huawei plutôt que les systèmes de Nvidia dans le cadre de la politique d’autosuffisance technologique de la Chine, selon le Financial Times. Cependant, l’entraînement du modèle R2 sur les Ascend 910B a révélé des problèmes persistants : instabilité des puces, connexions inter-puces lentes et un logiciel CANN moins performant que le CUDA de Nvidia.

Malgré l’intervention d’une équipe d’ingénieurs de Huawei sur place, DeepSeek n’a pas réussi à mener à bien une session d’entraînement, forçant l’entreprise à revenir aux puces Nvidia H20 pour cette étape cruciale. Les puces Ascend sont désormais réservées à l’inférence, une tâche moins exigeante où le modèle génère des réponses à partir de données apprises.

Un retard stratégique et concurrentiel

Initialement prévu pour mai, le lancement de R2 a été repoussé, en partie à cause de ces problèmes techniques, mais aussi en raison d’un processus de labellisation des données plus long que prévu. Le dirigeant Liang Wenfeng, insatisfait des performances du modèle, a poussé son équipe à viser une qualité supérieure pour maintenir l’avantage concurrentiel de DeepSeek face à des rivaux comme OpenAI ou d’autres acteurs chinois, tels que Z.ai.

Ce retard a fait chuter le taux d’utilisation de DeepSeek, passant de 50 % en début d’année à 3 %, alors que la course à l’IA s’intensifie. Des médias chinois suggèrent une sortie possible dans les prochaines semaines, mais aucune date officielle n’a été confirmée.

Les défis de l’autosuffisance chinoise

Ce revers met en lumière les limites des puces chinoises. Ces lacunes, combinées à une pénurie de puces Nvidia H20 due à des restrictions d’exportation américaines, freinent les ambitions de la Chine. Le gouvernement chinois, qui a lancé une enquête sur les achats de puces H20 par des entreprises comme Tencent et ByteDance, insiste pour privilégier les alternatives locales, malgré leurs faiblesses en stabilité et en performance logicielle.

Ce contexte géopolitique, marqué par un accord récent obligeant Nvidia à verser 15 % de ses revenus chinois au gouvernement américain, complique davantage l’accès aux technologies étrangères, forçant des compromis comme l’utilisation hybride de puces Nvidia pour l’entraînement et Huawei pour l’inférence.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

DeepSeek Logo Internet

Taïwan interdit l’IA DeepSeek à ses agences gouvernementales

DeepSeek Logo Internet

DeepSeek-R1 : Microsoft ajoute le modèle d’IA sur Azure et GitHub

ChatGPT DeepSeek Logos Internet

DeepSeek a-t-il « volé » les données de ChatGPT pour son IA ? OpenAI le pense

DeepSeek Logo Internet

DeepSeek : les conversations et la base de données ont été accessibles sans protection

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

WhatsApp Icone Logo

La Russie restreint partiellement WhatsApp et Telegram

15 Août. 2025 • 15:36
0 Internet

Les autorités russes ont annoncé une restriction des appels sur Telegram et WhatsApp, une mesure visant à intensifier la...

Microsoft Edge Navigateur

Microsoft Edge sur Windows 10 sera supporté jusqu’en 2028

15 Août. 2025 • 14:10
0 Logiciels

Microsoft annonce une extension du support de son navigateur Edge sur Windows 10 jusqu’en octobre 2028, soit trois ans après la fin...

DeepSeek Logo

DeepSeek R2 prend du retard à cause de Huawei

15 Août. 2025 • 13:16
0 Internet

La start-up chinoise d’intelligence artificielle DeepSeek a reporté le lancement de son modèle R2 après des échecs...

HTC Vive Eagle Lunettes Connectees

HTC présente Vive Eagle, ses lunettes connectées pour concurrencer les Meta Ray-Ban

15 Août. 2025 • 11:20
0 Matériel

HTC entre dans la course aux lunettes connectées avec les Vive Eagle, une paire alimentée par l’IA qui rivalise directement avec les...

Intel Logo

Les États-Unis envisagent d’investir dans Intel

15 Août. 2025 • 9:11
0 Hors-Sujet

L’administration Trump discute avec Intel d’une possible prise de participation du gouvernement américain dans le fabricant de puces en...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple TV+ dévoile un aperçu de son documentaire sur Martin Scorsese

Apple TV+ dévoile un aperçu de son documentaire sur Martin Scorsese

15 Aug. 2025 • 15:16

image de l'article L’Apple Card n’est plus en tête du classement de satisfaction pour les cartes bancaires

L’Apple Card n’est plus en tête du classement de satisfaction pour les cartes bancaires

15 Aug. 2025 • 12:23

image de l'article Apple a entraîné une IA capable de créer de jolies interfaces SwiftUI

Apple a entraîné une IA capable de créer de jolies interfaces SwiftUI

15 Aug. 2025 • 10:02

image de l'article iPhone 17 Pro : une photo du châssis confirme le nouveau design

iPhone 17 Pro : une photo du châssis confirme le nouveau design

15 Aug. 2025 • 8:45

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site