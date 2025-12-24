Steam est désormais 64 bits sur Windows, voici ce que ça change

Valve vient de déployer une nouvelle version de son client Steam pour Windows afin de basculer entièrement en 64 bits, signant l’arrêt de mort de la compatibilité avec les systèmes d’exploitation 32 bits. Ce changement a un impact auprès des joueurs selon leur système d’exploitation, notamment ceux qui veulent continuer à recevoir les mises à jour.

Steam passe en 64 bits et abandonne le 32 bits

Si la mise à jour est déjà effective, Valve accorde un dernier sursis aux retardataires. Le client Steam en version 32 bits continuera de recevoir des correctifs jusqu’à la fin de l’année 2025. Cependant, la date butoir est fixée : l’entreprise débranchera définitivement la prise le 1er janvier 2026. Passé ce délai, le client cessera de recevoir des mises à jour.

Cette mesure ne touche que les irréductibles de Windows 10, seul système d’exploitation encore supporté par Steam à proposer une variante 32 bits (Windows 7 ayant été abandonné depuis longtemps et Windows 11 étant exclusivement 64 bits depuis la première version).

Valve justifie cet arrêt par deux arguments. La première est une base d’utilisateurs infime. Selon ses données, seulement 0,01 % des machines connectées à Steam fonctionnent encore sous une version 32 bits de Windows 10. La seconde raison concerne des contraintes techniques. Certains pilotes système et bibliothèques essentiels aux fonctionnalités de base de Steam ne sont plus pris en charge par l’architecture 32 bits.

D’autres nouveautés au programme

Au-delà de cette modernisation forcée, la mise à jour apporte des nouveautés bienvenues pour les joueurs. On peut notamment citer l’intégration du support pour les manettes de la Nintendo Switch 2 en mode filaire.

Les amateurs de rétro-gaming et de précision ne sont pas oubliés. Valve a ajouté la compatibilité avec les adaptateurs GameCube en mode Wii U, incluant la gestion des vibrations. De plus, les nouveaux modes gyroscopiques, jusqu’ici en bêta, deviennent le standard par défaut. Enfin, de nombreux bugs divers ont été corrigés pour stabiliser l’expérience globale.