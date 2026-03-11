TENDANCES
Gemini dans Google Chrome se met à parler français… mais pas en France
Logiciels

Gemini dans Google Chrome se met à parler français… mais pas en France

3 min.
11 Mar. 2026
3

Google annonce aujourd’hui étendre l’intégration de Gemini dans son navigateur Chrome à de nouveaux pays, avec le support de 50 nouvelles langues. Jusqu’à présent, l’intelligence artificielle était disponible en anglais et aux États-Unis dans Chrome.

Gemini Google Chrome

Support du français… mais pas en France

À partir de maintenant, Gemini dans Google Chrome est disponible en Inde, en Nouvelle-Zélande et au Canada, en plus des États-Unis. Il y a aussi la prise en charge de 50 langues, dont l’espagnol, le hindi et le français. Malheureusement, il n’y a toujours pas une disponibilité en France (ou le reste de l’Europe).

Les fonctionnalités reposent sur Gemini 3.1 et sont disponibles dès maintenant sur ordinateur (Mac, Windows, Chromebook Plus) et iOS. Sur Android, Gemini s’active en maintenant le bouton d’alimentation dans Chrome et les autres applications.

L’idée centrale est d’intégrer un assistant directement dans le navigateur, sans obliger l’utilisateur à changer d’onglet. Un clic sur l’icône en haut à droite ouvre un panneau latéral permettant de résumer une page, poser une question sur son contenu, générer un quiz à partir d’un article ou retrouver des pages précédemment consultées pour enfin fermer les onglets mis de côté.

Multi-onglets, Gmail et retouche d’image

Gemini dans Chrome peut opérer sur plusieurs onglets ouverts simultanément. L’assistant consolide les informations de plusieurs sources dans une vue unique, utile pour comparer des produits entre différents sites ou regrouper des recherches dispersées. Google cite deux exemples : créer un tableau comparatif de poudres de protéines véganes à partir de plusieurs pages produits ou planifier une activité d’équipe en agrégeant des informations issues de plusieurs onglets de recherche.

Les intégrations avec les applications Google élargissent encore le périmètre. Depuis le panneau latéral de Chrome, il est possible de rédiger et envoyer un e-mail sur Gmail, de consulter des informations de localisation depuis Google Maps, de programmer un événement dans Google Agenda ou de poser des questions sur le contenu d’une vidéo YouTube, sans quitter la page en cours.

Gemini Google Chrome Resume Video YouTube

La troisième nouveauté est Nano Banana 2, le modèle de retouche d’image IA intégré directement dans Chrome. Un prompt dans le panneau latéral suffit à transformer une image affichée sur un site, sans copier-coller ni envoi d’un fichier. Google donne en exemple la possibilité de simuler l’agencement de meubles avant un achat.

Sur la sécurité, Google indique avoir entraîné ses modèles à détecter les tentatives d’injection de prompts et avoir ajouté des confirmations avant toute action sensible, comme l’envoi d’un e-mail ou l’ajout d’un événement au calendrier.

