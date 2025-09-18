Google Chrome ajoute plusieurs fonctions d’IA avec Gemini

Google passe à la vitesse supérieure dans la compétition des navigateurs assistés par intelligence artificielle. L’entreprise déploie une série de nouvelles fonctionnalités qui intègrent son modèle Gemini au sein de Chrome. D’ailleurs, l’accès à Gemini dans Chrome ne nécessite plus d’abonnement payant.

Un agent IA pour automatiser les tâches du quotidien

Le déploiement commence dès aujourd’hui pour les utilisateurs de Mac et de Windows aux États-Unis. Cette initiative s’inscrit dans une bataille plus large pour séduire les utilisateurs, où s’affrontent des géants comme OpenAI, Anthropic ou encore Perplexity.

Tout comme ChatGPT Agent d’OpenAI, Google va proposer dans les mois à venir une fonctionnalité permettant à Gemini d’effectuer des tâches fastidieuses pour le compte de l’utilisateur. Concrètement, l’assistant pourra faire vos courses à partir d’une liste reçue par e-mail, reprogrammer des livraisons ou encore prendre des rendez-vous chez le coiffeur et au restaurant. Pour éviter tout problème, Google précise que des points de contrôle seront mis en place pour toute action considérée comme à haut risque ou irréversible. Cependant, aucune date de lancement précise n’a été communiquée.

Des intégrations plus poussées avec l’écosystème Google

D’autres fonctionnalités de Gemini sont, quant à elles, disponibles plus rapidement. L’IA de Google aura désormais accès à Google Workspace, tant pour les utilisateurs que pour les entreprises. De plus, des intégrations avec d’autres produits Google comme Agenda, YouTube et Maps sont prévues. Ces améliorations permettent à Gemini de trouver des informations pertinentes affichées à l’écran et d’interagir avec ces outils.

Sur la version ordinateur de Chrome, l’agent IA peut maintenant travailler sur plusieurs onglets pour comparer des produits, synthétiser des informations de sources multiples ou retrouver des pages de l’historique de navigation. Il devient donc possible de fermer une multitude d’onglets et de demander à l’IA de les rappeler au besoin. Sur mobile, Gemini était déjà intégré à Android, mais les utilisateurs peuvent désormais partager le contexte entier d’une page pour poser des questions plus complexes. Enfin, les utilisateurs d’iPhone pourront bientôt accéder à Gemini via l’application Chrome, mais il n’y a pas encore une date précise.