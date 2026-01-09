TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Matériel et Accessoires Samsung suspend le projet de commercialisation de son robot domestique Ballie
Matériel et Accessoires

Samsung suspend le projet de commercialisation de son robot domestique Ballie

9 Jan. 2026 • 14:20
0

Dévoilé pour la première fois il y a six ans, le robot sphérique Ballie incarnait l’une des visions les plus ambitieuses de Samsung en matière de maison connectée et d’assistance intelligente. Présenté à plusieurs reprises au CES comme un compagnon domestique autonome, le robot ne rejoindra pourtant jamais les foyers. Le groupe sud-coréen a confirmé que le projet était désormais mis indéfiniment en pause, sans calendrier de lancement ni perspective réelle de commercialisation.

Un projet suspendu, mais pas totalement abandonné

Officiellement, Samsung évite le terme d’abandon : Ballie a changé de statut pour devenir une plateforme interne de recherche et d’expérimentation. Dans une déclaration transmise à Bloomberg, l’entreprise explique que le robot « continue d’influencer la manière dont nous concevons des expériences spatialement conscientes et contextuelles ». Autrement dit, Ballie sert désormais de laboratoire à ciel ouvert pour tester de nouvelles approches en matière d’IA ambiante, de domotique et de protection de la vie privée intégrée dès la conception.

Ballie robot

Un assistant domestique aux ambitions élevées

Lors de ses différentes apparitions publiques, Ballie avait marqué les esprits par son design évoquant BB-8 et par ses promesses technologiques. Le robot devait se déplacer librement dans la maison, surveiller les animaux, piloter les objets connectés et même projeter des contenus vidéo sur les murs. La version la plus avancée, présentée en 2025, intégrait l’IA Gemini de Google et misait sur des interactions vocales naturelles pour orchestrer l’environnement domestique.

Un héritage technologique déjà exploité

Si Ballie ne deviendra donc pas un produit grand public, Samsung assure que les enseignements tirés de ces années de développement irriguent déjà d’autres catégories de produits, notamment les aspirateurs robots et les solutions pour la maison intelligente.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Ballie robot Matériel

Ballie : Samsung va bientôt lancer sur le marché son robot domestique

Ballie robot Matériel

Ballie : Samsung reporte une nouvelle fois le lancement de son petit robot domestique

Onero H1 Matériel

[CES 2026] onero H1 : le robot domestique semi-humanoïde, multitâches… et bientôt en vente ?

CLOID robot LG Matériel

[CES 2026] CLOiD : LG montre en détail son robot domestique capable de plier le linge, vider le laver vaisselle, etc.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Grok Icone Logo

Grok : X (Twitter) limite la génération d’images aux abonnés payants après les deepfakes sexuels

9 Jan. 2026 • 15:25
0 Internet

Face au tollé mondial provoqué par les dérives de son intelligence artificielle, xAI vient de restreindre les capacités de...

Donut Lab batterie solide

[CES 2026] La batterie solide va (enfin) révolutionner l’autonomie des véhicules électriques

9 Jan. 2026 • 12:40
0 Matériel

Verge Motorcycles a créé la sensation lors du CES 2026 en dévoilant une version expérimentale de sa moto électrique TS...

David Rosen

David Rosen, pionnier du jeu vidéo et cofondateur historique de Sega, est mort à l’âge de 95 ans

9 Jan. 2026 • 11:15
0 Jeux vidéo

Figure fondatrice du jeu vidéo moderne, David Rosen est décédé le 25 décembre 2025 à l’âge de 95...

ISS sortie extravehiculaire

ISS : la NASA reporte une sortie extravéhiculaire après un incident médical à bord

9 Jan. 2026 • 9:50
0 Hors-Sujet

La NASA vient d’annoncer le report d’une sortie extravéhiculaire prévue cette semaine à bord de la Station spatiale...

Icône de l'application YouTube

YouTube améliore ses filtres de recherche pour cacher les Shorts

9 Jan. 2026 • 8:34
0 Internet

YouTube déploie actuellement une refonte de ses filtres de recherche pour simplifier la découverte de vidéos. Cette mise à...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article L’iPhone Air 2 aurait un écran plus fin et plus lumineux avec une techno de l’iPhone Fold

L’iPhone Air 2 aurait un écran plus fin et plus lumineux avec une techno de l’iPhone Fold

9 Jan. 2026 • 15:53

image de l'article Les nouveaux emojis d’iOS 27 se dévoilent en images

Les nouveaux emojis d’iOS 27 se dévoilent en images

9 Jan. 2026 • 14:09

image de l'article Apple Watch : Apple brevète une technologie inédite pour expulser l’eau des capteurs de pression

Apple Watch : Apple brevète une technologie inédite pour expulser l’eau des capteurs de pression

9 Jan. 2026 • 12:40

image de l'article Téhéran : la saison 3 avec Hugh Laurie en vedette démarre sur Apple TV (1 épisode disponible)

Téhéran : la saison 3 avec Hugh Laurie en vedette démarre sur Apple TV (1 épisode disponible)

9 Jan. 2026 • 11:15

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site