Samsung suspend le projet de commercialisation de son robot domestique Ballie

Dévoilé pour la première fois il y a six ans, le robot sphérique Ballie incarnait l’une des visions les plus ambitieuses de Samsung en matière de maison connectée et d’assistance intelligente. Présenté à plusieurs reprises au CES comme un compagnon domestique autonome, le robot ne rejoindra pourtant jamais les foyers. Le groupe sud-coréen a confirmé que le projet était désormais mis indéfiniment en pause, sans calendrier de lancement ni perspective réelle de commercialisation.

Un projet suspendu, mais pas totalement abandonné

Officiellement, Samsung évite le terme d’abandon : Ballie a changé de statut pour devenir une plateforme interne de recherche et d’expérimentation. Dans une déclaration transmise à Bloomberg, l’entreprise explique que le robot « continue d’influencer la manière dont nous concevons des expériences spatialement conscientes et contextuelles ». Autrement dit, Ballie sert désormais de laboratoire à ciel ouvert pour tester de nouvelles approches en matière d’IA ambiante, de domotique et de protection de la vie privée intégrée dès la conception.

Un assistant domestique aux ambitions élevées

Lors de ses différentes apparitions publiques, Ballie avait marqué les esprits par son design évoquant BB-8 et par ses promesses technologiques. Le robot devait se déplacer librement dans la maison, surveiller les animaux, piloter les objets connectés et même projeter des contenus vidéo sur les murs. La version la plus avancée, présentée en 2025, intégrait l’IA Gemini de Google et misait sur des interactions vocales naturelles pour orchestrer l’environnement domestique.

Un héritage technologique déjà exploité

Si Ballie ne deviendra donc pas un produit grand public, Samsung assure que les enseignements tirés de ces années de développement irriguent déjà d’autres catégories de produits, notamment les aspirateurs robots et les solutions pour la maison intelligente.