TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science Ariane 6 place en orbite 32 satellites Amazon Leo : un tournant pour l’Europe spatiale
Science

Ariane 6 place en orbite 32 satellites Amazon Leo : un tournant pour l’Europe spatiale

2 min.
13 Fév. 2026 • 10:25
0

La fusée européenne Ariane 6 a décollé le jeudi 12 février depuis le Centre spatial guyanais à Kourou, emportant avec elle 32 satellites destinés à la constellation Amazon Leo. Ce tir réussi est aussi la première utilisation de la configuration A64, équipée de quatre propulseurs latéraux qui augmentent la capacité de charge utile.

La mission, d’une durée totale de 1 h 54, prévoyait le déploiement progressif des satellites sur une orbite basse située à environ 465 kilomètres d’altitude. Il s’agit du premier lancement d’une série de 18 confiés à Arianespace par Amazon pour soutenir le déploiement de son réseau d’Internet haut débit, réseau conçu pour rivaliser avec Starlink.

Une montée en puissance technique et commerciale

Avec cette version A64 et une coiffe allongée, Ariane 6 peut désormais transporter jusqu’à 21,6 tonnes de charge utile, contre environ 10 à 11 tonnes auparavant. « Déployer 32 satellites est plus compliqué que d’en déployer un », souligne Pierre Lionnet, directeur de recherche à Eurospace, rappelant que ce type d’opération exige une séquence de séparation millimétrée.

Ariane 6 décollage 1

Pour Amazon Leo, qui vise à terme plus de 3 200 satellites, l’enjeu est d’accélérer le rythme des lancements. « Nous commençons avec 32 satellites et nous cherchons ensuite à augmenter [leur nombre] à chaque nouvelle mission », indique Martijn Van Delden, responsable du développement commercial Europe du programme.

Souveraineté et compétitivité au cœur des enjeux

Au-delà de l’aspect commercial, ce partenariat renforce la position d’Arianespace dans un marché aujourd’hui dominé par SpaceX. Les lancements Amazon pourraient également servir de préparation au futur programme européen IRIS², prévu à partir de 2029.

Reste la question de la souveraineté. « A terme, un lanceur européen souverain ne peut pas dépendre principalement des marchés étrangers », prévient Ludwig Moeller de l’ESPI. Dans un contexte géopolitique incertain, Ariane 6 devra donc conjuguer son ambition industrielle à une nécessaire autonomie stratégique afin de  s’imposer durablement dans le secteur des lancements satellitaires.

SOURCELe Monde

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Ariane 6 Science

Ariane 6 : comment et pourquoi suivre ce soir le vol inaugural de la version « boostée » de la fusée européenne

Ariane 6 Science

Ariane-6 réussit le lancement de Sentinel-1D, le nouveau satellite européen pour la surveillance de la Terre

Starlink satellite Internet

Satellites Internet : Logos obtient le feu vert pour concurrencer Starlink avec le lancement de 4000 satellites

Ariane 6 1 Science

Ariane 6 s’élancera ce soir ; comment ne pas manquer cet évènement majeur pour l’aérospatiale européenne

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Kena 2

State of Play : Kena: Scars of Kosmora est annoncé sur PS5 et PC en 2026 (et c’est beau)

13 Fév. 2026 • 11:50
0 Jeux vidéo

Cinq ans après le succès critique et commercial de Kena: Bridge of Spirits, le studio indépendant Ember Lab officialise sa suite :...

Spider-Man 2 PS5

PlayStation Plus Extra et Premium : les jeux ajoutés en février 2026 (dont Spider-Man 2)

13 Fév. 2026 • 9:00
0 Jeux vidéo

Sony présente la liste des jeux qui vont disponibles sur le PlayStation Plus à partir du 17 février avec les abonnements Premium et...

Free Logo

Free Mobile prévient ses abonnés de la coupure prochaine de la 2G

12 Fév. 2026 • 22:40
0 Mobiles / Tablettes

Free Mobile avertit par e-mail certains de ses abonnés que les téléphones compatibles uniquement avec la 2G ne permettront...

Spotify Logo

Spotify utilise uniquement de l’IA pour créer certaines fonctionnalités

12 Fév. 2026 • 20:58
0 Internet

Les développeurs les plus performants de Spotify n’ont pas écrit une seule ligne de code depuis décembre, selon Gustav...

Long March-10

Long March-10 et capsule Mengzhou : la Chine réussit un test crucial de vol pour son programme lunaire habité

12 Fév. 2026 • 20:52
0 Science

La Chine vient de franchir une étape déterminante dans son ambition d’envoyer des astronautes sur la Lune avant la fin de la...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article MLS : les matchs “Walmart Saturday Showdown” arrivent bientôt sur Apple TV, et filmés à l’iPhone !

MLS : les matchs “Walmart Saturday Showdown” arrivent bientôt sur Apple TV, et filmés à l’iPhone !

13 Feb. 2026 • 11:20

image de l'article Super Bowl et Apple Music : la rumeur sur le “licenciement” de Jay-Z démontée

Super Bowl et Apple Music : la rumeur sur le “licenciement” de Jay-Z démontée

13 Feb. 2026 • 9:45

image de l'article Apple remporte son procès contre Optis pour les brevets 4G

Apple remporte son procès contre Optis pour les brevets 4G

13 Feb. 2026 • 8:11

image de l'article Apple réitère que Siri IA avec Gemini sortira en 2026

Apple réitère que Siri IA avec Gemini sortira en 2026

13 Feb. 2026 • 7:00

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site