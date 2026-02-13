Ariane 6 place en orbite 32 satellites Amazon Leo : un tournant pour l’Europe spatiale

La fusée européenne Ariane 6 a décollé le jeudi 12 février depuis le Centre spatial guyanais à Kourou, emportant avec elle 32 satellites destinés à la constellation Amazon Leo. Ce tir réussi est aussi la première utilisation de la configuration A64, équipée de quatre propulseurs latéraux qui augmentent la capacité de charge utile.
La mission, d’une durée totale de 1 h 54, prévoyait le déploiement progressif des satellites sur une orbite basse située à environ 465 kilomètres d’altitude. Il s’agit du premier lancement d’une série de 18 confiés à Arianespace par Amazon pour soutenir le déploiement de son réseau d’Internet haut débit, réseau conçu pour rivaliser avec Starlink.
Avec cette version A64 et une coiffe allongée, Ariane 6 peut désormais transporter jusqu’à 21,6 tonnes de charge utile, contre environ 10 à 11 tonnes auparavant. « Déployer 32 satellites est plus compliqué que d’en déployer un », souligne Pierre Lionnet, directeur de recherche à Eurospace, rappelant que ce type d’opération exige une séquence de séparation millimétrée.
Pour Amazon Leo, qui vise à terme plus de 3 200 satellites, l’enjeu est d’accélérer le rythme des lancements. « Nous commençons avec 32 satellites et nous cherchons ensuite à augmenter [leur nombre] à chaque nouvelle mission », indique Martijn Van Delden, responsable du développement commercial Europe du programme.
Au-delà de l’aspect commercial, ce partenariat renforce la position d’Arianespace dans un marché aujourd’hui dominé par SpaceX. Les lancements Amazon pourraient également servir de préparation au futur programme européen IRIS², prévu à partir de 2029.
Reste la question de la souveraineté. « A terme, un lanceur européen souverain ne peut pas dépendre principalement des marchés étrangers », prévient Ludwig Moeller de l’ESPI. Dans un contexte géopolitique incertain, Ariane 6 devra donc conjuguer son ambition industrielle à une nécessaire autonomie stratégique afin de s’imposer durablement dans le secteur des lancements satellitaires.
