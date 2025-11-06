TENDANCES
Ariane-6 réussit le lancement de Sentinel-1D, le nouveau satellite européen pour la surveillance de la Terre
Science

Ariane-6 réussit le lancement de Sentinel-1D, le nouveau satellite européen pour la surveillance de la Terre

6 Nov. 2025 • 10:15
0

La fusée européenne Ariane-6 a effectué avec succès, ce mardi 4 novembre 2025, le lancement du satellite Sentinel-1D depuis le centre spatial de Kourou en Guyane française. Ce décollage marque une nouvelle étape majeure pour le programme spatial européen et renforce la capacité de l’Union européenne à surveiller – en toute autonomie – la planète face aux défis climatiques qui s’accumulent.

Un succès au service de l’environnement

Conçu par Thales Alenia Space, Sentinel-1D rejoint la constellation Copernicus, pilier du programme d’observation de la Terre de l’Union européenne. Grâce à son radar à ouverture synthétique (SAR) de dernière génération, le satellite peut capturer des images haute résolution, de jour comme de nuit, et même à travers les nuages. Ces données permettront de suivre les déforestations, les marées noires, l’évolution des calottes glaciaires ou encore les effets du réchauffement climatique sur les zones côtières et montagneuses.

Ariane 6

Pesant plus de deux tonnes, l’appareil a été placé sur une orbite héliosynchrone à 693 km d’altitude, ce qui garantit des prises de vues constantes (à la même heure solaire). Ce positionnement est essentiel pour comparer les images au fil du temps et analyser les changements environnementaux avec un haut degré de précision.

Ariane-6, symbole de l’autonomie spatiale européenne

Ce vol est le troisième lancement commercial d’Ariane-6 depuis sa mise en service en 2024, confirmant ainsi la fiabilité du nouveau lanceur lourd européen. Avec Sentinel-1D, Ariane-6 démontre une fois de plus sa capacité à répondre aux besoins scientifiques, économiques et géopolitiques d’une Europe désireuse de garantir son indépendance d’accès à l’espace. D’autres missions sont déjà prévues d’ici la fin de l’année, et le calendrier est particulièrement chargé pour 2026 (8 vols) et 2027 (9 vols). Après des retards et des errements qui ont largement profité à l’américain SpaceX, Arianespace se replace cette fois au cœur de la stratégie spatiale européenne. Il était temps.

Le Monde

