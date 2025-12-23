TENDANCES
YggTorrent en crise : mode Turbo payant, des teams bannies et départ d'utilisateurs
Internet

YggTorrent en crise : mode Turbo payant, des teams bannies et départ d’utilisateurs

23 Déc. 2025 • 18:44
0

YggTorrent (YGG pour les intimes), à savoir le plus gros tracker francophone avec un nombre important de torrents, connaît un moment de crise. Des teams sont bannies et des utilisateurs s’en vont, le tout à cause du mode Turbo.

YGGTorrent Logo

C’est quoi le mode Turbo sur YggTorrent ?

Toute la polémique vient du mode Turbo lancé cette semaine par YggTorrent. Comme l’explique le site de torrents, cela implique 30 secondes d’attente avant chaque téléchargement d’un fichier torrent. Aussi, les utilisateurs sont limités à 5 téléchargements par jour.

« Cette mesure répond à une hausse importante des bots, du ghost leeching et des comportements de hit & run. Le tracker gère aujourd’hui des millions de paires, dont une part significative est automatisée. Des mesures sont nécessaires pour garantir la stabilité du service », indique le site. C’est là qu’intervient le mode Turbo, un abonnement à 15 €/mois qui permet de débloquer la situation et retrouver un usage « normal », celui qui était gratuit jusque-là.

Il existe un moyen pour éviter ces limitations : il faut être un uploader, c’est-à-dire qu’il faut soi-même mettre en ligne des films, séries, musiques, logiciels, jeux, journaux ou autres sur YggTorrent. Au départ, YGG disait qu’il fallait avoir mis en ligne 25 torrents pour ne pas être sujet aux limitations. Finalement, le minimum est revu pour passer à 15 torrents.

QTZ, Forward (FW) et d’autres teams sont bannies

Cet abonnement Turbo sur YggTorrent n’a naturellement pas plu à beaucoup de personnes, dont les teams, à savoir ces groupes qui mettent en ligne les contenus pour que tout le monde puisse les télécharger (illégalement) derrière.

Il y a plusieurs teams qui ont critiqué la nouvelle politique du site de torrent, dont QTZ. Elle est spécialisée dans les encodes 4K Light, c’est-à-dire des fichiers vidéos 4K compressées pour avoir une taille acceptable, là où le film venant d’un Blu-ray 4K dans sa qualité d’origine (on parle alors de « remux ») pèse plusieurs dizaines de Go. En comparaison, l’encode fera quelques Go.

À date, la team QTZ a posté 3 316 films et séries sur YggTorrent, mais le tracker a décidé de la bannir. Les administrateurs n’ont pas apprécié le message critiquant le mode Turbo.

YGGTorrent Team QTZ Message Turbo

Forward (FW) est un autre groupe qui a été banni sur YggTorrent pour une raison similaire. Il s’agit d’une team spécialisée dans les WEB-DL, c’est-à-dire qu’elle contourne les protections (DRM) sur les services de VOD ou de streaming (Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, etc) pour récupérer les films et séries avec la vidéo, l’audio et les sous-titres dans la qualité d’origine, comme c’est diffusé sur la plateforme. Forward a publié plus de 35 000 torrents depuis sa création.

Les nombreuses critiques d’utilisateurs

Sans surprise, de nombreux utilisateurs d’YggTorrent ont critiqué le mode Turbo et le ban de plusieurs teams, surtout qu’il s’agit de groupes qui sont populaires sur la plateforme avec beaucoup de téléchargements à chaque fois. Les critiques ont lieu sur les réseaux sociaux comme X et (surtout) sur Reddit. Plusieurs personnes annoncent quitter le tracker étant donné sa nouvelle politique. Mais pour aller où ?

Il faut savoir que YggTorrent est un tracker semi-privé. Il faut s’inscrire pour l’utiliser. Mais techniquement, tout le monde peut le rejoindre. Les alternatives sont maintenant des trackers privés, c’est-à-dire qu’il faut une invitation pour les rejoindre. Et pour le coup, beaucoup d’utilisateurs sont bloqués à cette étape. Ils ne connaissent personne pour les inviter.

Plusieurs noms circulent parmi les utilisateurs. Ils citent The Old School et Sharewood comme alternatives. Mais comme dit précédemment, il s’agit de trackers privés. Tout le monde ne peut donc pas entrer dessus facilement.

Il faudra voir maintenant si YggTorrent va réellement couler après le départ de nombreux utilisateurs et le fait que plusieurs teams, dont QTZ et Forward, ont été bannies.

