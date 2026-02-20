TENDANCES
OpenAI lancerait en 2027 une enceinte connectée, son premier produit
Matériel

OpenAI lancerait en 2027 une enceinte connectée, son premier produit

20 Fév. 2026 • 22:42
OpenAI, le créateur de ChatGPT, développe une enceinte connectée dotée d’une caméra intégrée et d’une reconnaissance faciale, dont le lancement est prévu au plus tôt en février 2027 selon The Information. Conçue en partenariat avec l’ancien designer d’Apple Jony Ive, elle serait proposée entre 200 et 300 dollars.

Une enceinte connectée avec caméra chez OpenAI

L’appareil est conçu pour apprendre qui l’utilise et ce qui l’entoure. Il ne se contente pas de répondre aux questions : lors d’une présentation interne, les employés d’OpenAI ont été informés que l’enceinte observerait les utilisateurs et leur suggérerait des actions pour les aider à atteindre leurs objectifs (comme recommander de se coucher tôt avant une réunion matinale). Les utilisateurs pourront également s’en servir pour effectuer des achats. OpenAI envisage aussi une lampe connectée et des lunettes IA, mais ces produits ne seront pas prêts avant 2028 et pourraient être abandonnés.

Jony Ive travaille avec OpenAI depuis le rachat de sa société de design LoveFrom en mai 2025. En novembre de la même année, Jony Ive et le directeur général d’OpenAI, Sam Altman, avaient décrit un prototype existant comme un appareil « paisible », « participant actif » et conçu pour « procurer de la joie » aux utilisateurs. Les deux hommes ont également précisé ne pas vouloir d’écran. L’appareil serait au format poche et conçu pour être pleinement conscient du contexte de l’utilisateur. Sam Altman a qualifié le projet de « pièce de technologie la plus cool que le monde ait jamais vue ».

Derrière ces annonces, la relation entre LoveFrom et les équipes d’OpenAI montre des signes de tension. La société de design  de Jony Ive est restée structurellement séparé d’OpenAI : elle fournit les designs, mais ce sont les ingénieurs matériel et logiciel d’OpenAI qui doivent les concrétiser. Des employés ont exprimé des griefs sur l’opacité de LoveFrom et la lenteur des révisions de design. Evans Hankey, ancienne designer d’Apple, dirige le design industriel, mais Jony Ive conserve le dernier mot sur la quasi-totalité des choix esthétiques.

