ChatGPT affiche dès aujourd’hui des publicités, d’abord dans un pays

Comme prévu, les publicités font aujourd’hui leur arrivée sur ChatGPT en ce qui concerne les utilisateurs gratuits et ceux avec l’abonnement Go. Officiellement, OpenAI parle d’une phase « de tests ». L’idée est de financer l’accès aux fonctionnalités d’intelligence artificielle.

OpenAI explique que la publicité doit servir l’accès à des fonctionnalités plus puissantes et la confiance accordée à ChatGPT pour des usages personnels. L’entreprise déclare : « Notre objectif est que les publicités soutiennent un accès plus large à des fonctionnalités ChatGPT plus puissantes, tout en maintenant la confiance que les gens placent en ChatGPT pour des tâches importantes et personnelles ».

OpenAI démarre prudemment et présente cette phase comme un apprentissage. OpenAI ajoute : « Nous commençons par un test pour apprendre, écouter et nous assurer que nous obtenons la bonne expérience ».

Les pubs s’affichent au bas des conversations, sous les échanges. OpenAI indique qu’elles sont étiquetées et séparées des réponses de ChatGPT, et affirme qu’elles n’auront pas d’impact sur les réponses produites par le chatbot. Au départ, les pubs concernent uniquement les utilisateurs aux États-Unis.

Les pubs débarquent sur ChatGPT

OpenAI dit viser des produits et services sponsorisés liés au contexte de conversation des utilisateurs connectés. L’entreprise précise que les utilisateurs peuvent désactiver la personnalisation et effacer les données utilisées pour les publicités quand ils le souhaitent.

OpenAI exclut des catégories qu’elle qualifie de réglementées ou sensibles, avec des exemples explicites : santé, bien-être mental et politique. Les utilisateurs de moins de 18 ans ne verront pas non plus de publicités pendant les tests.

Dernier engagement de sécurité mentionné : OpenAI déclare qu’elle ne partagera pas et ne vendra pas les conversations ni les données des utilisateurs à des annonceurs. Ce point cherche à répondre aux craintes classiques sur l’utilisation publicitaire d’un chatbot.

Un test publicitaire sur fond de rivalités

OpenAI anticipe que la publicité pèsera, à terme, moins de la moitié de son chiffre d’affaires. En parallèle, l’entreprise prend déjà une commission sur des achats réalisés via l’intégration shopping de son chatbot.

Sam Altman a aussi annoncé en interne un changement produit à court terme : le dirigeant a indiqué aux équipes qu’OpenAI déploiera cette semaine un nouveau modèle d’IA. Cette séquence donne le tempo d’un ChatGPT qui bouge sur plusieurs axes en même temps : monétisation, produit et itérations rapides.

Le contexte concurrentiel se tend aussi dans l’image. L’affichage des pubs sur ChatGPT intervient après des publicités d’Anthropic au Super Bowl. Le groupe se moquait d’OpenAI pour la mise en place de la publicité. La réclame avance que « des publicités arrivent dans l’IA », tout en affirmant qu’elles n’apparaîtront pas dans son propre chatbot, à savoir Claude.