ChatGPT va bientôt afficher des publicités, confirme OpenAI
Internet

ChatGPT va bientôt afficher des publicités, confirme OpenAI

3 min.
16 Jan. 2026 • 19:47
Les rumeurs étaient donc bonnes : OpenAI officialise l’arrivée de publicités sur ChatGPT. Cela commence par une phase de test affichant des produits sponsorisés directement dans les réponses du chatbot d’intelligence artificielle. Cette initiative, qui va concerner les États-Unis d’ici quelques semaines, vise à créer une source de revenus durable pour financer l’infrastructure coûteuse de l’IA et maintenir l’accès aux versions gratuites du service.

ChatGPT Publicites Contenus Sponsorises

ChatGPT se met aux publicités

Le système d’affichage publicitaire conçu par OpenAI se déclenche uniquement lorsque l’utilisateur exprime une intention commerciale claire ou pose une question liée au shopping. Au lieu d’insérer des bannières intrusives, l’interface présente des images de produits pertinentes accompagnées de détails techniques et de prix, intégrées naturellement dans le flux de la conversation.

Ces suggestions sponsorisées apparaissent lorsque l’algorithme détecte des requêtes spécifiques, par exemple une recherche de vêtements ou d’équipement électronique. L’objectif est de transformer l’assistant conversationnel en un véritable guide d’achat, capable de proposer des options concrètes provenant de marques partenaires. Cette fonctionnalité s’appuie sur la mise en page existante des produits dans ChatGPT, mais y ajoute une couche de monétisation explicite pour l’entreprise.

Les publicités vont concerner les utilisateurs gratuits et ceux avec ChatGPT Go, à savoir l’abonnement le moins cher. Pour les abonnés ChatGPT Plus, Pro ou Enterprise, il n’y aura aucun contenu publicitaire. De plus, les mineurs ne verront aucune publicité.

OpenAI définit des règles de transparence

OpenAI insiste sur le fait que cette mise en place de la publicité sur ChatGPT ne doit pas compromettre la qualité des échanges ni la confiance des utilisateurs. L’entreprise s’engage à distinguer visuellement et clairement tout contenu payant des résultats organiques générés par l’IA, permettant ainsi aux internautes d’identifier immédiatement la nature commerciale d’une suggestion.

Cette stratégie de monétisation répond à un double impératif : couvrir les coûts de calcul astronomiques nécessaires au fonctionnement des modèles de langage et permettre à un public plus large d’accéder aux outils d’IA sans barrière financière. OpenAI précise que les données personnelles et l’historique des conversations ne seront pas partagés avec les annonceurs de manière incontrôlée, l’entreprise souhaitant instaurer un standard publicitaire plus respectueux de la vie privée que les modèles actuels du web.

