TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet ChatGPT va afficher des publicités, OpenAI prépare le terrain
Internet

ChatGPT va afficher des publicités, OpenAI prépare le terrain

1 Déc. 2025 • 8:38
0

ChatGPT, jusqu’ici totalement dépourvu de publicités même dans sa version gratuite, va changer. Des tests menés par OpenAI révèlent que l’entreprise s’apprête à mettre en place des pubs au cœur de son chatbot d’intelligence artificielle, une manœuvre susceptible de redéfinir l’économie du Web face à des géants comme Google.

ChatGPT Application Icone Logo

Bientôt des pubs sur ChatGPT

Sur X (ex-Twitter), l’utilisateur Tibor Blaho a repéré dans la version bêta de l’application Android de ChatGPT des références explicites à une infrastructure publicitaire. Le code mentionne des termes sans équivoque tels que « ads feature », « search ad », « search ads carousel » et « bazaar content ».

Ces éléments indiquent qu’OpenAI compte répliquer une expérience similaire à celle des moteurs de recherche traditionnels. Si la fuite suggère que ces réclames se limiteraient initialement aux fonctionnalités de recherche, cette stratégie pourrait évoluer. Jusqu’à présent, le chatbot IA se distinguait par l’absence totale de produits à vendre ou de bannières promotionnelles, quel que soit l’abonnement choisi.

Une connaissance utilisateur supérieure à Google

Ce virage stratégique pourrait bouleverser le marché bien au-delà d’un simple ajout de bannières. La force de frappe d’OpenAI réside dans la quantité des données qu’elle détient. Contrairement à une recherche classique, les interactions avec l’IA fournissent un contexte intime et détaillé sur les besoins réels des internautes.

L’entreprise serait ainsi capable de générer des publicités hyper-personnalisées, proposant des produits que l’utilisateur souhaite réellement se procurer. Cette précision dans le ciblage risque de perturber les pratiques de Google, dont le modèle repose sur l’influence des comportements d’achat via les résultats de recherche. OpenAI dispose désormais de tous les atouts nécessaires pour monétiser cette connaissance.

La viabilité de ce modèle repose sur une croissance vertigineuse. ChatGPT compte aujourd’hui 800 millions d’utilisateurs hebdomadaires. Pour mettre ce chiffre en perspective, la plateforme est passée de 100 millions d’utilisateurs par semaine en novembre 2023 à environ 300 millions fin 2024. Le cap des 700 millions a été atteint seulement deux mois avant les 800 millions.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

ChatGPT GPT-5 Internet

ChatGPT envisage d’afficher des publicités pour augmenter ses revenus

ChatGPT OpenAI Logos Internet

OpenAI va retirer GPT-4 de ChatGPT, deux ans après son lancement

ChatGPT Logo Icone Application iPhone Internet

ChatGPT va ajouter un contrôle parental, annonce OpenAI

OpenAI Logo ChatGPT Internet

ChatGPT : une étude d’OpenAI dévoile les usages de l’IA par les utilisateurs

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

cyberMonday Promos

[#CyberMonday] De nombreuses promotions sur les produits électroniques : smartphones, TV, ordinateurs, SSD, accessoires,…

1 Déc. 2025 • 12:01
0
M64

ModRetro dévoile la M64, sa console hommage à la Nintendo 64

1 Déc. 2025 • 11:15
0 Jeux vidéo

ModRetro, grand spécialiste du rétro-gaming, a dévoilé la M64, une console pensée comme une...

Rover ExoMars 1

Mission ExoMars : la Nasa confirme le lancement du rover Rosalind Franklin en 2028

1 Déc. 2025 • 9:50
0 Science

Après plusieurs années d’incertitudes, le rover européen Rosalind Franklin reprend officiellement le chemin de Mars....

Aura Waldencybermonday aliexpress Promos

#Cyber Monday AliExpress : les meilleures offres high-tech du jour

1 Déc. 2025 • 7:37
0
Black Friday Promos

[FIN H-3 – Prolongation J+2] #BlackFriday : Des centaines de promos sur les produits High-Tech : smartphones, produits connectés, stockage, TV, électroménager, …

30 Nov. 2025 • 21:00
1

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iPad Pro M5 : vers un moniteur Studio Display 120 Hz dès 2026 ?

iPad Pro M5 : vers un moniteur Studio Display 120 Hz dès 2026 ?

1 Dec. 2025 • 9:45

image de l'article L’Inde oblige Apple à préinstaller une application de cybersécurité sur iPhone

L’Inde oblige Apple à préinstaller une application de cybersécurité sur iPhone

1 Dec. 2025 • 8:05

image de l'article Black Friday/Cyber Monday 2025 : dernier jour pour l’offre d’Apple

Black Friday/Cyber Monday 2025 : dernier jour pour l’offre d’Apple

1 Dec. 2025 • 7:23

image de l'article [FIN H-3 -Prolongation J+2] #BlackFriday : Des centaines de promos sur les produits High-Tech : smartphones, produits connectés, stockage, TV, électroménager, …

[FIN H-3 -Prolongation J+2] #BlackFriday : Des centaines de promos sur les produits High-Tech : smartphones, produits connectés, stockage, TV, électroménager, …

30 Nov. 2025 • 21:00

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site