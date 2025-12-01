ChatGPT va afficher des publicités, OpenAI prépare le terrain

ChatGPT, jusqu’ici totalement dépourvu de publicités même dans sa version gratuite, va changer. Des tests menés par OpenAI révèlent que l’entreprise s’apprête à mettre en place des pubs au cœur de son chatbot d’intelligence artificielle, une manœuvre susceptible de redéfinir l’économie du Web face à des géants comme Google.

Bientôt des pubs sur ChatGPT

Sur X (ex-Twitter), l’utilisateur Tibor Blaho a repéré dans la version bêta de l’application Android de ChatGPT des références explicites à une infrastructure publicitaire. Le code mentionne des termes sans équivoque tels que « ads feature », « search ad », « search ads carousel » et « bazaar content ».

ChatGPT Android app 1.2025.329 beta includes new references to an "ads feature" with "bazaar content", "search ad" and "search ads carousel" pic.twitter.com/BdHOJIQHmA — Tibor Blaho (@btibor91) November 29, 2025

Ces éléments indiquent qu’OpenAI compte répliquer une expérience similaire à celle des moteurs de recherche traditionnels. Si la fuite suggère que ces réclames se limiteraient initialement aux fonctionnalités de recherche, cette stratégie pourrait évoluer. Jusqu’à présent, le chatbot IA se distinguait par l’absence totale de produits à vendre ou de bannières promotionnelles, quel que soit l’abonnement choisi.

Une connaissance utilisateur supérieure à Google

Ce virage stratégique pourrait bouleverser le marché bien au-delà d’un simple ajout de bannières. La force de frappe d’OpenAI réside dans la quantité des données qu’elle détient. Contrairement à une recherche classique, les interactions avec l’IA fournissent un contexte intime et détaillé sur les besoins réels des internautes.

L’entreprise serait ainsi capable de générer des publicités hyper-personnalisées, proposant des produits que l’utilisateur souhaite réellement se procurer. Cette précision dans le ciblage risque de perturber les pratiques de Google, dont le modèle repose sur l’influence des comportements d’achat via les résultats de recherche. OpenAI dispose désormais de tous les atouts nécessaires pour monétiser cette connaissance.

La viabilité de ce modèle repose sur une croissance vertigineuse. ChatGPT compte aujourd’hui 800 millions d’utilisateurs hebdomadaires. Pour mettre ce chiffre en perspective, la plateforme est passée de 100 millions d’utilisateurs par semaine en novembre 2023 à environ 300 millions fin 2024. Le cap des 700 millions a été atteint seulement deux mois avant les 800 millions.