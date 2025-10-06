TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet ChatGPT atteint 800 millions d’utilisateurs… deux mois après les 700 millions
Internet

ChatGPT atteint 800 millions d’utilisateurs… deux mois après les 700 millions

6 Oct. 2025 • 20:29
0

Lors de la conférence Dev Day, Sam Altman, patron d’OpenAI, a annoncé que ChatGPT compte désormais 800 millions d’utilisateurs actifs chaque semaine, un nouveau record pour l’outil d’intelligence artificielle grand public le plus utilisé au monde. Ce chiffre marque une progression rapide après les 700 millions d’utilisateurs en août et les 500 millions en mars.

ChatGPT Logo Icone

Une progression impressionnante pour ChatGPT

Sam Altman s’est félicité de voir OpenAI devenir une plateforme de création autant qu’un service conversationnel : « Aujourd’hui, 4 millions de développeurs créent avec OpenAI. Plus de 800 millions de personnes utilisent ChatGPT chaque semaine et nous traitons plus de 6 milliards de tokens par minute via l’API ». Selon le dirigeant, ChatGPT n’est plus un simple assistant expérimental : il accompagne désormais des designers, des entreprises et des administrations dans leur travail quotidien, en plus du grand public.

Cette dynamique s’appuie sur une montée en puissance des infrastructures IA, alors qu’OpenAI se presse d’acquérir davantage de puces et de capacité de calcul. L’entreprise cherche à soutenir la croissance fulgurante d’un usage qui traverse désormais tous les secteurs de l’économie numérique. Il y a eu des accords avec Nvidia et AMD aujourd’hui.

De nouveaux outils pour une IA plus interactive

L’événement Dev Day a également mis en avant la prochaine génération d’outils permettant de développer des applications directement dans ChatGPT ou de créer des systèmes dits agentiques, capables d’initiatives complexes. Sam Altman promet « une nouvelle génération d’applications interactives, adaptatives et personnalisées, avec lesquelles les utilisateurs peuvent converser ».

Cette feuille de route renforce l’ambition d’OpenAI de transformer ChatGPT en une plateforme complète, combinant productivité, créativité et commerce numérique.

Une valorisation record

Toujours non‑lucrative sur le plan juridique, OpenAI est désormais la start-up la plus valorisée au monde avec 500 milliards de dollars. Cela fait suite à une vente d’actions de 6,6 milliards de dollars. Le groupe multiplie aussi les lancements : le nouvel outil de génération vidéo par IA Sora, un réseau social intégré et une plateforme de commerce agentique développée avec Stripe.

Mais cette expansion rapide s’accompagne de doutes sur la fiabilité du modèle linguistique. Le cas Allan Brooks, utilisateur persuadé d’avoir fait une découverte mathématique grâce à ChatGPT, illustre les risques de dérive cognitive déjà pointés par certains chercheurs.

Entre record d’audience et controverses, OpenAI poursuit son objectif : faire de l’intelligence artificielle un outil au cœur de la vie numérique et économique mondiale.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

ChatGPT OpenAI Logos Internet

ChatGPT atteint les 700 millions d’utilisateurs

ChatGPT OpenAI Logos Internet

ChatGPT atteint les 400 millions d’utilisateurs hebdomadaires

OpenAI Logo Internet

OpenAI (ChatGPT) atteint 300 milliards de dollars de valorisation après une levée de fonds

ChatGPT OpenAI Logos Internet

ChatGPT : l’Italie inflige une amende de 15 millions d’euros à OpenAI, qui fait appel

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Spotify Icone Logo

Spotify : l’audio sans perte (lossless) est disponible en France

6 Oct. 2025 • 19:44
0 Internet

Il est maintenant possible de profiter de l’audio sans perte (lossless) au niveau de Spotify en France. C’était déjà...

donjons-et-dragons

Starbreeze (Payday) abandonne Project Baxter, son jeu coopératif dans l’univers de Dungeons & Dragons

6 Oct. 2025 • 18:52
0 Jeux vidéo

C’est une sacré déception pour les nombreux amoureux de la franchise : le studio suédois Starbreez, principalement connu pour...

deals promos

🔥 [#FrenchDays] Les promos High-Tech du 6 octobre

6 Oct. 2025 • 17:53
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Project Dart Drone

Project DART : ce drone peut atterrir sur un véhicule lancé à 110 km/h

6 Oct. 2025 • 17:38
2 Matériel

Conçu par le laboratoire Createk de l’Université de Sherbrooke, le système Project DART (Direct Approach Rapid Touchdown)...

Arc Cargo

Arc : un véhicule orbital pour livrer n’importe où sur Terre en moins d’une heure

6 Oct. 2025 • 16:57
3 Science

La startup américaine Inversion Space a levé le voile sur Arc, un vaisseau réutilisable combinant capsule cargo et architecture de...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iPadOS 26.1 bêta 2 rétablit la fonction Slide Over pour le multitâche

iPadOS 26.1 bêta 2 rétablit la fonction Slide Over pour le multitâche

6 Oct. 2025 • 20:55

image de l'article L’app Assistance Apple se met à jour pour iOS 26 et Liquid Glass

L’app Assistance Apple se met à jour pour iOS 26 et Liquid Glass

6 Oct. 2025 • 20:04

image de l'article Bêta 2 pour iOS 26.1, macOS 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1 et visionOS 26.1

Bêta 2 pour iOS 26.1, macOS 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1 et visionOS 26.1

6 Oct. 2025 • 19:12

image de l'article Rivian ne compte toujours pas intégrer CarPlay d’Apple dans ses voitures

Rivian ne compte toujours pas intégrer CarPlay d’Apple dans ses voitures

6 Oct. 2025 • 18:17

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site