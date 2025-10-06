ChatGPT atteint 800 millions d’utilisateurs… deux mois après les 700 millions

Lors de la conférence Dev Day, Sam Altman, patron d’OpenAI, a annoncé que ChatGPT compte désormais 800 millions d’utilisateurs actifs chaque semaine, un nouveau record pour l’outil d’intelligence artificielle grand public le plus utilisé au monde. Ce chiffre marque une progression rapide après les 700 millions d’utilisateurs en août et les 500 millions en mars.

Une progression impressionnante pour ChatGPT

Sam Altman s’est félicité de voir OpenAI devenir une plateforme de création autant qu’un service conversationnel : « Aujourd’hui, 4 millions de développeurs créent avec OpenAI. Plus de 800 millions de personnes utilisent ChatGPT chaque semaine et nous traitons plus de 6 milliards de tokens par minute via l’API ». Selon le dirigeant, ChatGPT n’est plus un simple assistant expérimental : il accompagne désormais des designers, des entreprises et des administrations dans leur travail quotidien, en plus du grand public.

Cette dynamique s’appuie sur une montée en puissance des infrastructures IA, alors qu’OpenAI se presse d’acquérir davantage de puces et de capacité de calcul. L’entreprise cherche à soutenir la croissance fulgurante d’un usage qui traverse désormais tous les secteurs de l’économie numérique. Il y a eu des accords avec Nvidia et AMD aujourd’hui.

De nouveaux outils pour une IA plus interactive

L’événement Dev Day a également mis en avant la prochaine génération d’outils permettant de développer des applications directement dans ChatGPT ou de créer des systèmes dits agentiques, capables d’initiatives complexes. Sam Altman promet « une nouvelle génération d’applications interactives, adaptatives et personnalisées, avec lesquelles les utilisateurs peuvent converser ».

Cette feuille de route renforce l’ambition d’OpenAI de transformer ChatGPT en une plateforme complète, combinant productivité, créativité et commerce numérique.

Une valorisation record

Toujours non‑lucrative sur le plan juridique, OpenAI est désormais la start-up la plus valorisée au monde avec 500 milliards de dollars. Cela fait suite à une vente d’actions de 6,6 milliards de dollars. Le groupe multiplie aussi les lancements : le nouvel outil de génération vidéo par IA Sora, un réseau social intégré et une plateforme de commerce agentique développée avec Stripe.

Mais cette expansion rapide s’accompagne de doutes sur la fiabilité du modèle linguistique. Le cas Allan Brooks, utilisateur persuadé d’avoir fait une découverte mathématique grâce à ChatGPT, illustre les risques de dérive cognitive déjà pointés par certains chercheurs.

Entre record d’audience et controverses, OpenAI poursuit son objectif : faire de l’intelligence artificielle un outil au cœur de la vie numérique et économique mondiale.