KultureGeek Hors-Sujet AMD et OpenAI signent un accord pour les puces IA et les data centers
Hors-Sujet

AMD et OpenAI signent un accord pour les puces IA et les data centers

6 Oct. 2025 • 16:00
0

AMD a annoncé un partenariat de plusieurs années avec OpenAI visant à fournir 6 gigawatts pour les data centers d’intelligence artificielle à l’aide de ses puces graphiques (GPU). La première étape, prévue pour le second semestre 2026, consiste en l’installation d’un gigawatt de GPU AMD Instinct MI450. L’accord va générer des dizaines de milliards de dollars de chiffres d’affaires.

AMD Logo

Comme Nvidia, AMD s’associe à OpenAI

Cette coopération, qui attribue à AMD le rôle de « partenaire stratégique clé pour le calcul », marque un contrepoids à la place dominante de Nvidia dans le secteur. OpenAI avait annoncé le mois dernier un partenariat avec Nvidia pour déployer au moins 10 gigawatts au niveau des data centers pour l’IA, assorti d’un projet d’investissement pouvant atteindre 100 milliards de dollars. Nvidia, qualifié de « partenaire stratégique privilégié pour le calcul et le réseau », n’a pas encore finalisé cet accord.

L’annonce du partenariat avec AMD a provoqué une envolée de 30 % du cours de l’action d’AMD à la bourse. OpenAI, de son côté, obtient la possibilité d’acquérir jusqu’à 160 millions d’actions AMD (environ 10 % du capital) à un prix symbolique, en fonction de la réalisation de jalons convenus.

Pour Sam Altman, patron d’OpenAI, « ce partenariat est une étape majeure pour construire la capacité de calcul nécessaire afin de réaliser tout le potentiel de l’IA ». Il voit dans le savoir‑faire d’AMD en puces haute performance un moyen d’accélérer le développement et la mise en disponibilité des services pour l’IA. Lisa Su, PDG d’AMD, souligne que « ce partenariat combine le meilleur d’AMD et d’OpenAI » et qu’il permettra « le déploiement d’IA le plus ambitieux au monde ».

Un repositionnement d’OpenAI au‑delà de Microsoft

Ces alliances interviennent après la révision, en janvier, du partenariat exclusif avec Microsoft, désormais assoupli pour autoriser la collaboration avec d’autres fournisseurs de cloud. En septembre, OpenAI et Microsoft ont signé un protocole d’accord non contraignant, laissant entrevoir une introduction en bourse du créateur de ChatGPT à moyen terme.

Dans cet échiquier stratégique, AMD et Nvidia se disputent désormais le rôle central dans la prochaine génération d’infrastructures IA et OpenAI capitalise sur cette concurrence pour renforcer ses capacités de calcul à une échelle inédite.

