OpenAI annonce Stargate Norway, son data center pour l’IA en Europe

OpenAI a dévoilé Stargate Norway, son initiative de data center pour l’intelligence artificielle en Europe, dans le cadre du programme « OpenAI for Countries ». Prévu pour atteindre une capacité de 230 MW et accueillir 100 000 cartes graphiques (GPU) de Nvidia d’ici fin 2026, ce projet ambitieux s’inscrit dans une stratégie mondiale.

Un data center pour l’IA en Europe

Situé à Kvandal, près de Narvik en Norvège, le centre de données Stargate Norway sera construit par Nscale, avec Aker ASA en charge de l’approvisionnement énergétique. Les deux partenaires formeront une coentreprise à parts égales, investissant environ 1 milliard de dollars dans la phase initiale de 20 MW, dont plus de 250 millions en fonds propres.

Le site, alimenté à 100 % par l’hydroélectricité renouvelable, bénéficiera du climat frais et de l’infrastructure industrielle mature de la région, optimisant l’efficacité énergétique grâce à un système de refroidissement liquide direct au niveau des GPU. La chaleur excédentaire des GPU sera réutilisée pour soutenir des entreprises locales à faible empreinte carbone.

Stargate Norway vise à répondre aux objectifs d’IA souveraine de la Norvège tout en offrant une capacité de calcul accessible au Royaume-Uni, aux pays nordiques et à l’Europe du Nord. « L’Europe a besoin de plus de puissance de calcul pour exploiter pleinement le potentiel de l’IA pour tous – développeurs, chercheurs, start-up et scientifiques », a déclaré Sam Altman, patron d’OpenAI. Le projet, l’un des plus ambitieux en Europe, s’aligne sur les cadres réglementaires européens et prévoit une expansion potentielle de 290 MW, avec une capacité pouvant être multipliée par dix à l’avenir.

Un impact économique et scientifique

Ce centre de données, premier site européen du programme « OpenAI for Countries », créera des emplois, stimulera l’activité économique et favorisera la recherche en IA via des collaborations avec des institutions locales. « La Norvège a une histoire fière de transformation de l’énergie renouvelable en valeur industrielle. Stargate Norway représente la prochaine vague de création de valeur », a souligné Øyvind Eriksen, patron d’Aker.

Ce projet s’inscrit dans la continuité des initiatives Stargate aux États-Unis (500 milliards de dollars avec SoftBank et Oracle) et aux Émirats arabes unis, illustrant la stratégie mondiale d’OpenAI pour une infrastructure IA durable et performante.