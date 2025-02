OpenAI (ChatGPT) va proposer des serveurs en Europe pour le stockage de données

Le créateur de ChatGPT, OpenAI, a annoncé une mesure pour ses clients européens. Désormais, les entreprises et établissements académiques qui utilisent son intelligence artificielle auront la possibilité de stocker les données de leurs utilisateurs au sein de l’Union européenne, plutôt qu’aux États-Unis ou dans d’autres pays. Cette option vise à répondre aux préoccupations croissantes concernant la souveraineté des données et la conformité aux réglementations locales, telles que le RGPD.

Une nouvelle option pour les entreprises et développeurs européens

Dans un communiqué, OpenAI précise que les clients payants, qu’ils soient issus d’entreprises ou d’universités, pourront choisir de localiser les données générées par les interactions avec ses chatbots dans des data centers européens. Cette décision s’adresse également aux développeurs qui intègrent les modèles d’OpenAI dans leurs propres applications. En donnant aux utilisateurs la possibilité de traiter les requêtes au sein de l’UE, OpenAI entend faciliter la conformité avec les normes strictes imposées par l’Union européenne en matière de protection des données personnelles.

Cette initiative survient à un moment où les entreprises technologiques américaines, dont OpenAI, cherchent à s’adapter aux exigences européennes. L’Union européenne a adopté des législations rigoureuses concernant la gestion des données personnelles, notamment le RGPD, et l’intelligence artificielle, avec l’AI Act. La nouvelle option de stockage des données dans l’UE permet à OpenAI de se conformer plus facilement à ces régulations et ouvre également de nouvelles opportunités, notamment dans le secteur public européen. Elle est aussi en ligne avec l’expansion de la société, qui a déjà ouvert plusieurs bureaux à Paris, Bruxelles et Dublin.

Cette annonce coïncide avec le sommet mondial sur l’intelligence artificielle qui se tiendra à Paris, soulignant l’importance croissante de la souveraineté des données dans les discussions sur l’avenir de l’IA.