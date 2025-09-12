TENDANCES
Hors-Sujet

Microsoft et OpenAI « clarifient » leur accord… avec un nouvel accord

12 Sep. 2025 • 12:55
0

1. Un partenariat renouvelé pour OpenAI

OpenAI et Microsoft ont annoncé jeudi un « protocole d’accord non contraignant » visant à formaliser la prochaine phase de leur collaboration stratégique. Depuis 2016, Microsoft est engagé auprès d’OpenAI, d’abord en fournissant des capacités informatiques, puis en prenant une participation financière importante — environ **13 milliards de dollars investis depuis 2019. L’accord prévoit que Microsoft conservera une part dans la nouvelle entité commerciale, tandis que la structure à but non lucratif d’OpenAI continuera d’exister et détiendra également une participation valorisée à plus de 100 milliards de dollars. L’objectif : permettre à OpenAI de se restructurer vers une forme plus hybride – les levée de fonds étant facilitées – tout en maintenant une gouvernance garantissant une mission « sociale » (ce qui au passage permet de se prémunir des velléités judiciaires de xAI). Au passage, Microsoft et OpenAI affirment rester focalisés sur la production d’outils d’intelligence artificielle de pointe, tout en préservant la sécurité et l’éthique dans leurs usages.

OpenAI Microsoft Logos

2. Enjeux et perspectives sous surveillance réglementaire

Cette restructuration marque un tournant pour OpenAI, tandis que la société vise une valorisation de 500 milliards de dollars pour ses prochains tours de financement. Le projet reste cependant soumis à l’approbation des autorités des États du Delaware et de Californie, compétentes pour valider les changements de statut juridique et les garanties de gouvernance. L’annonce a été bien accueillie en bourse, et le cours de Microsoft a gagné près de 2 % dans les échanges après la clôture. Pour autant, entre les lignes de l’accord, c’est un désengagement entre les deux sociétés qui se dessine : un deal commercial lie bel et bien les deux entreprises, mais les contraintes et les engagements mutuels ont été considérablement allégés dans cette nouvelle mouture de l’accord.

