IA : d’ici 2030, OpenAI souhaite réduire de moitié la part des revenus qu’elle reverse à Microsoft

Si l’on en croit des documents financiers consultés par le site The Information, OpenAI envisagerait de réduire la part de ses revenus qu’elle reverse à Microsoft d’ici 2030. Actuellement, OpenAI partage 20 % de ses revenus avec Microsoft dans le cadre d’un contrat courant jusqu’en 2030. La société deirigée par Sam Altman aurait informé ses investisseurs qu’elle prévoit de ramener cette part à 10 % pour l’ensemble de ses partenaires commerciaux, y compris Microsoft, d’ici la fin de la décennie. Cette annonce intervient alors qu’OpenAI a en partie changé de cap concernant sa stratégie commerciale : la firme américaine souhaite désormais transformer sa branche commerciale en une société d’intérêt public (PBC) tout en conservant le contrôle de sa branche à but non lucratif.

Pour rappel, Microsoft a investi plusieurs dizaines de milliards de dollars dans OpenAI et bénéficie de ce partenariat à travers un partage des revenus, des droits de propriété intellectuelle, ainsi qu’un accès exclusif aux API d’OpenAI via Azure. Malgré cette collaboration étroite, Microsoft n’a pas encore validé la nouvelle structure juridique proposée par OpenAI et semble se montrer prudent dès lors qu’il s’agit de protéger ses investissements (massifs).