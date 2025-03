Le régulateur britannique valide l’accord financier entre Microsoft et OpenAI

L’Autorité de la concurrence et des marchés du Royaume-Uni (CMA) vient d’approuver l’investissement de 13 milliards de dollars de Microsoft dans OpenAI, concluant que cet accord financier ne justifiait pas une enquête complète sur une fusion des deux entités. Après 14 mois d’examen, la CMA a donc déterminé que, bien que Microsoft ait acquis une certaine influence sur OpenAI depuis 2019, elle n’en a pas pris le contrôle total. Cette décision du régulateur supprime un gros obstacle réglementaire pour Microsoft au Royaume-Uni, même si la firme de Redmond fait toujours l’objet d’une enquête sur ses services de cloud. Ce verdict intervient peu après que la Commission fédérale du commerce des États-Unis ait exprimé des préoccupations quant au fait que l’accord pourrait renforcer indûment la domination de Microsoft dans le domaine de l’intelligence artificielle.

L’investissement de Microsoft dans OpenAI a en effet offert au géant technologique un avantage concurrentiel significatif, principalement grâce à l’intégration du LLM GPT dans plsuieurs logiciels et outils clefs sur Windows (Copilot, Note, Teams, etc.). L’attention portée par les régulateurs à ce partenariat a même conduit Microsoft et Apple à renoncer à siéger au conseil d’administration d’OpenAI l’an dernier. Malgré les préoccupations persistantes des régulateurs à l’échelle mondiale, la décision de la CMA apporte donc un peu de de la clarté sur la nature de la relation entre Microsoft et OpenAI, et ouvre sans doute la voie à d’autres collaborations du même type.