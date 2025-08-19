Kirby Air Riders dévoile sa date de sortie et son prix sur Switch 2

Nintendo a dévoilé de nouvelles informations sur Kirby Air Riders, son prochain jeu exclusif pour la Switch 2, lors d’un Nintendo Direct de 45 minutes. Prévu pour le 20 novembre 2025, ce jeu de course promet une expérience enrichie avec de nouveaux personnages et mécaniques.

De nouvelles expériences pour Kirby

Contrairement à l’original Kirby Air Ride sur GameCube, qui se limitait à Kirby comme personnage jouable, Kirby Air Riders propose une liste de 12 personnages, incluant des figures emblématiques comme Kirby, King Dedede, Meta Knight, mais aussi Bandana Waddle Dee, Chef Kawasaki, Cappy, Magolor, Gooey, Waddle Doo, Knuckle Joe, Susie et Starman.

« Nous avons ajouté un second bouton », a déclaré Masahiro Sakurai, directeur du jeu, lors du Nintendo Direct. Ce bouton, le Y, permet d’activer des mouvements spéciaux propres à chaque personnage, comme une attaque à l’épée pour Kirby, ajoutant de la profondeur au gameplay. De plus, tous les personnages peuvent désormais utiliser la capacité de copie de Kirby, équilibrant ainsi les chances sur la piste.

Le jeu proposera des modes de course classiques, comme le mode Air Ride avec des circuits tels que Floria Fields, Cavernous Corners, Cyberion Highway, Mount Amberfalls et Waveflow Waters, ainsi qu’un mode City Trial repensé, prenant place sur une île flottante appelée Skyah. Ce mode, désormais jouable jusqu’à 16 joueurs en ligne, permet d’explorer, collecter des améliorations et affronter ses adversaires dans une arène finale.

Prix et positionnement sur le marché

Disponible au prix de 69,99 € sur le Nintendo eShop, Kirby Air Riders se positionne comme une alternative face à Mario Kart World (79,99 €), tout en partageant le même tarif que Donkey Kong Bananza.

Prévu pour le 20 novembre, ce titre s’annonce comme l’un des temps forts de la fin d’année pour la Nintendo Switch 2, après Mario Kart World, le premier jeu de course exclusif de la console. Les joueurs pourront découvrir le jeu en avant-première lors de PAX West 2025 à Seattle, du 29 août au 1er septembre.