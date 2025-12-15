Google arrête son service indiquant si vos données ont fuité sur le dark web

Dans un e-mail envoyé aux utilisateurs, Google annonce que son outil de rapport sur le dark web va fermer ses portes au début de 2026. Celui-ci permettait de savoir si vos informations personnelles (nom, prénom, adresse, etc) avaient fuité le de le dark web à cause d’un piratage.

La fin de l’outil de Google en lien avec le dark web et vos données

Toute personne avec un compte Google pouvait profiter de cet outil de rapport sur le dark web, et ce depuis juillet 2024. Mais il fallait l’activer dans les réglages de son compte. Voilà maintenant que le service va s’arrêter un an et demi après sa disponibilité.

Pourquoi cet arrêt ? Voici ce que Google indique sur son site :

Bien que le rapport fournisse des informations générales, les retours ont montré qu’il ne proposait pas d’étapes concrètes à suivre. Nous apportons ce changement pour nous concentrer sur des outils qui vous fournissent des procédures plus claires et concrètes afin de protéger vos informations en ligne. Nous continuerons à surveiller les menaces en ligne et à vous défendre contre elles, y compris sur le dark Web. Nous développerons également des outils pour vous aider à vous protéger ainsi que vos informations personnelles.

Google met aussi en avant ses autres outils pour renforcer votre sécurité et votre confidentialité. Cela inclut :

Il y a deux dates clés à retenir concernant l’arrêt du service de Google :

15 janvier 2026 : arrêt de la recherche de nouvelles violations sur le dark web.

16 février 2026 : l'outil de rapport sur le dark web ne sera plus disponible.

Cet arrêt est fort dommage pour les utilisateurs, surtout de nos jours où les fuites sont nombreuses. Il n’existe pas vraiment d’alternative en l’état. Il y a certes Have I Been Pwned qui sert à savoir si vos données ont fuité. Mais cela concerne uniquement les piratages connus. Dans le cas de Google, il y avait une surveillance du dark web.