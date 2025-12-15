TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Google arrête son service indiquant si vos données ont fuité sur le dark web
Internet

Google arrête son service indiquant si vos données ont fuité sur le dark web

15 Déc. 2025 • 19:15
1

Dans un e-mail envoyé aux utilisateurs, Google annonce que son outil de rapport sur le dark web va fermer ses portes au début de 2026. Celui-ci permettait de savoir si vos informations personnelles (nom, prénom, adresse, etc) avaient fuité le de le dark web à cause d’un piratage.

Hacker

La fin de l’outil de Google en lien avec le dark web et vos données

Toute personne avec un compte Google pouvait profiter de cet outil de rapport sur le dark web, et ce depuis juillet 2024. Mais il fallait l’activer dans les réglages de son compte. Voilà maintenant que le service va s’arrêter un an et demi après sa disponibilité.

Pourquoi cet arrêt ? Voici ce que Google indique sur son site :

Bien que le rapport fournisse des informations générales, les retours ont montré qu’il ne proposait pas d’étapes concrètes à suivre. Nous apportons ce changement pour nous concentrer sur des outils qui vous fournissent des procédures plus claires et concrètes afin de protéger vos informations en ligne. Nous continuerons à surveiller les menaces en ligne et à vous défendre contre elles, y compris sur le dark Web. Nous développerons également des outils pour vous aider à vous protéger ainsi que vos informations personnelles.

Google met aussi en avant ses autres outils pour renforcer votre sécurité et votre confidentialité. Cela inclut :

Il y a deux dates clés à retenir concernant l’arrêt du service de Google :

  • 15 janvier 2026 : arrêt de la recherche de nouvelles violations sur le dark web.
  • 16 février 2026 : l’outil de rapport sur le dark web ne sera plus disponible.

Cet arrêt est fort dommage pour les utilisateurs, surtout de nos jours où les fuites sont nombreuses. Il n’existe pas vraiment d’alternative en l’état. Il y a certes Have I Been Pwned qui sert à savoir si vos données ont fuité. Mais cela concerne uniquement les piratages connus. Dans le cas de Google, il y avait une surveillance du dark web.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Google Logo Loupe Internet

Google doit payer 425 millions de dollars pour violation de la vie privée d’utilisateurs

Un commentaire pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Facebook Messenger Logo

L’app Facebook Messenger n’est plus disponible sur PC et Mac

15 Déc. 2025 • 20:48
0 Logiciels

L’application de Facebook Messenger sur les PC Windows et Mac n’est plus disponible à partir de ce 15 décembre 2025. Les...

deus-ex Remastered

Deus Ex Remastered est repoussé indéfiniment après une levée de boucliers des fans

15 Déc. 2025 • 18:21
1 Jeux vidéo

Annoncé durant le mois de septembre 2025, Deus Ex Remastered devait remettre au goût du jour l’un des monuments du jeu vidéo...

Stranger Things Saison 5 Vecna

Stranger Things saison 5 volume 2 : la bande-annonce est enfin arrivée

15 Déc. 2025 • 18:00
0 Geekeries

La bande-annonce du volume 2 de la saison 5 de Stranger Things vient d’être dévoilée, offrant un aperçu intense de la...

tesla-teleoperator-headset-optimus-fall

Tesla pris la main dans le sac à truquer les performances de ses robots Optimus

15 Déc. 2025 • 16:45
2 Science

Tesla avait organisé pour l’Art Basel Miami Beach ce week-end un événement éphémère baptisé «...

Fusion nucleaire

Fusion nucléaire : Thea Energy parie sur un réacteur « tolérant » aux imperfections grâce à l’IA

15 Déc. 2025 • 15:30
2 Science

La fusion nucléaire promet de bouleverser les marchés mondiaux de l’énergie, mais la complexité technique de cette...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iOS 26.3 ajoute le transfert de notifications imposé par l’Europe

iOS 26.3 ajoute le transfert de notifications imposé par l’Europe

15 Dec. 2025 • 22:40

image de l'article iOS 26.3 facilite le transfert de données d’un iPhone vers Android

iOS 26.3 facilite le transfert de données d’un iPhone vers Android

15 Dec. 2025 • 22:24

image de l'article Bêta 1 pour iOS 26.3, macOS 26.3, watchOS 26.3, tvOS 26.3 et visionOS 26.3

Bêta 1 pour iOS 26.3, macOS 26.3, watchOS 26.3, tvOS 26.3 et visionOS 26.3

15 Dec. 2025 • 20:18

image de l'article iPhone 12 : iOS 26.2 est nécessaire pour retrouver les appels aux secours en Australie

iPhone 12 : iOS 26.2 est nécessaire pour retrouver les appels aux secours en Australie

15 Dec. 2025 • 19:37

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site