Google doit payer 425 millions de dollars pour violation de la vie privée d’utilisateurs

Un jury fédéral a ordonné à Google de verser 425 millions de dollars pour avoir collecté les données de millions d’utilisateurs ayant désactivé une fonction de suivi dans leur compte Google, violant ainsi leurs droits à la vie privée.

Un non-respect de la vie privée des utilisateurs

Le verdict fait suite à un procès à San Francisco, où Google était accusé d’avoir accédé aux appareils mobiles des utilisateurs sur une période de huit ans pour collecter, stocker et utiliser leurs données, malgré les assurances de confidentialité promises via le paramètre « Activité sur le Web et les applications » sur leur compte Google. Les plaignants réclamaient plus de 31 milliards de dollars de dommages. Le jury a retenu deux des trois chefs d’accusation pour violation de la vie privée, mais a estimé que Google n’avait pas agi avec malveillance, excluant ainsi des dommages punitifs.

Google conteste le verdict et prévoit de faire appel. Un porte-parole a déclaré à Reuters : « Cette décision méconnaît le fonctionnement de nos produits. Nos outils de confidentialité donnent aux utilisateurs le contrôle de leurs données et nous respectons leur choix lorsqu’ils désactivent la personnalisation ». De son côté, David Boies, avocat des plaignants, s’est réjoui : « Nous sommes évidemment très satisfaits du verdict rendu par le jury ».

Un contexte de litiges récurrents

Déposée en juillet 2020, cette action collective, certifiée par le juge Richard Seeborg, couvre environ 98 millions d’utilisateurs Google et 174 millions d’appareils. Les plaignants affirmaient que Google continuait de collecter des données, même avec le suivi désactivé, via ses relations avec des applications comme Uber, Venmo et Instagram, qui utilisent certains services d’analyse de Google. L’entreprise a soutenu que ces données étaient « non personnelles, pseudonymisées, stockées dans des emplacements sécurisés et chiffrés », sans lien direct avec les comptes ou l’identité des utilisateurs.

Ce n’est pas la première fois que Google fait face à des poursuites pour atteinte à la vie privée. En début d’année, l’entreprise a réglé un litige au Texas pour près de 1,4 milliard de dollars, accusée d’avoir enfreint les lois locales sur la confidentialité. En avril 2024, Google a également accepté de détruire des milliards d’enregistrements de données collectées lors de navigations privées, y compris avec la navigation privée de Chrome, pour clore une autre action en justice.