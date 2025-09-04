TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Google doit payer 425 millions de dollars pour violation de la vie privée d’utilisateurs
Internet

Google doit payer 425 millions de dollars pour violation de la vie privée d’utilisateurs

4 Sep. 2025 • 14:10
0

Un jury fédéral a ordonné à Google de verser 425 millions de dollars pour avoir collecté les données de millions d’utilisateurs ayant désactivé une fonction de suivi dans leur compte Google, violant ainsi leurs droits à la vie privée.

Google Logo Loupe

Un non-respect de la vie privée des utilisateurs

Le verdict fait suite à un procès à San Francisco, où Google était accusé d’avoir accédé aux appareils mobiles des utilisateurs sur une période de huit ans pour collecter, stocker et utiliser leurs données, malgré les assurances de confidentialité promises via le paramètre « Activité sur le Web et les applications » sur leur compte Google. Les plaignants réclamaient plus de 31 milliards de dollars de dommages. Le jury a retenu deux des trois chefs d’accusation pour violation de la vie privée, mais a estimé que Google n’avait pas agi avec malveillance, excluant ainsi des dommages punitifs.

Google conteste le verdict et prévoit de faire appel. Un porte-parole a déclaré à Reuters : « Cette décision méconnaît le fonctionnement de nos produits. Nos outils de confidentialité donnent aux utilisateurs le contrôle de leurs données et nous respectons leur choix lorsqu’ils désactivent la personnalisation ». De son côté, David Boies, avocat des plaignants, s’est réjoui  : « Nous sommes évidemment très satisfaits du verdict rendu par le jury ».

Un contexte de litiges récurrents

Déposée en juillet 2020, cette action collective, certifiée par le juge Richard Seeborg, couvre environ 98 millions d’utilisateurs Google et 174 millions d’appareils. Les plaignants affirmaient que Google continuait de collecter des données, même avec le suivi désactivé, via ses relations avec des applications comme Uber, Venmo et Instagram, qui utilisent certains services d’analyse de Google. L’entreprise a soutenu que ces données étaient « non personnelles, pseudonymisées, stockées dans des emplacements sécurisés et chiffrés », sans lien direct avec les comptes ou l’identité des utilisateurs.

Ce n’est pas la première fois que Google fait face à des poursuites pour atteinte à la vie privée. En début d’année, l’entreprise a réglé un litige au Texas pour près de 1,4 milliard de dollars, accusée d’avoir enfreint les lois locales sur la confidentialité. En avril 2024, Google a également accepté de détruire des milliards d’enregistrements de données collectées lors de navigations privées, y compris avec la navigation privée de Chrome, pour clore une autre action en justice.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Logo Android Mobiles / Tablettes

Google doit verser 314,6 millions de dollars après avoir collecté des données avec Android

Meta Facebook Logos Internet

Meta doit payer l’amende de 220 millions de dollars infligée par le Nigeria pour les données personnelles

YouTube Logo Icone Internet

Google va payer 30 millions de dollars après la collecte de données d’enfants sur YouTube

Google Chrome Logo Icone Logiciels

Google doit vendre Chrome, estime le gouvernement américain

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Anker Soundcore

Anker dévoile un enregistreur vocal pas plus grand qu’une pièce de monnaie

4 Sep. 2025 • 15:15
0 Matériel

Anker vient de dévoiler le Soundcore Work, un enregistreur vocal ultra compact, alimenté par l’IA et conçu pour transcrire,...

MarsWalker Eufy

MarsWalker + Omni S2 : le robot aspirateur est (enfin) capable de grimper les escaliers

4 Sep. 2025 • 12:40
0 Matériel

Eufy, la marque domotique d’Anker, propose une technologie inédite pour les maisons à plusieurs étages avec le MarsWalker, un...

Galaxy Tab S11

Galaxy Tab S11 et Galaxy Tab S11 Ultra : tout ce qu’il faut savoir sur les nouvelles tablettes premium de Samsung (specs, prix)

4 Sep. 2025 • 12:15
0 Applications

Galaxy Tab S11 : compacte, élégante et intelligente Samsung enrichit sa gamme premium de tablettes avec la Galaxy Tab S11, tout juste...

Galaxy S25 FE 1 Mobiles / Tablettes

[Samsung Unpacked] Galaxy S25 FE : le changement dans la continuité… l’IA en plus (specs, prix)

4 Sep. 2025 • 11:45
0
xAI logo

xAI : le directeur financier quitte le navire

4 Sep. 2025 • 11:15
0 Hors-Sujet

xAI, la startup d’Elon Musk spécialisé dans l’intelligence artificielle, traverse une période agitée en interne :...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iPad : Huawei reste devant Apple sur le marché chinois

iPad : Huawei reste devant Apple sur le marché chinois

4 Sep. 2025 • 13:55

image de l'article L’Apple Vision Pro fait son trou dans le secteur pro

L’Apple Vision Pro fait son trou dans le secteur pro

4 Sep. 2025 • 12:30

image de l'article Safari Technology Preview : Apple propose la version 227

Safari Technology Preview : Apple propose la version 227

4 Sep. 2025 • 11:06

image de l'article Apple Arcade : Jeopardy! et Mon Talking Tom sont disponibles

Apple Arcade : Jeopardy! et Mon Talking Tom sont disponibles

4 Sep. 2025 • 10:30

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site