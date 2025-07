Google doit verser 314,6 millions de dollars après avoir collecté des données avec Android

Un jury californien a ordonné à Google de verser 314,6 millions de dollars de dommages et intérêts pour avoir collecté et utilisé sans autorisation les données d’utilisateurs Android en Californie. Cette décision conclut une action collective entamée en 2019.

Une collecte de données controversée

Google se voit reproché d’avoir collecté des données sur les appareils Android, même lorsqu’ils étaient inactifs, sans offrir aux utilisateurs un moyen réel de s’y opposer. Selon les plaignants, ce processus était inévitable et obligatoire, violant le consentement des utilisateurs. La collecte, utilisée à des fins de publicité ciblée, consommait également des données cellulaires sans autorisation, aggravant l’infraction.

Un porte-parole de Google a contesté cette décision auprès de Reuters, affirmant qu’elle « méconnaît des services essentiels à la sécurité, à la performance et à la fiabilité des appareils Android ». L’entreprise soutient que ces données sont nécessaires pour améliorer la sécurité et les performances des appareils, actuels ou futurs, et que les utilisateurs y ont consenti via les conditions d’utilisation acceptées.

Google a annoncé son intention de faire appel de ce verdict, qui s’ajoute à une série de litiges récents. En août 2024, un tribunal américain a jugé que Google détenait un monopole dans le secteur de la recherche en ligne, renforçant l’examen de ses pratiques. Cette nouvelle condamnation pourrait intensifier les pressions réglementaires sur l’entreprise, tant aux États-Unis qu’à l’international.

Implications pour Google et les utilisateurs

Cette amende de 314,6 millions de dollars met en lumière les préoccupations croissantes autour de la confidentialité des données dans l’écosystème Android. Elle pourrait inciter Google à revoir ses pratiques de collecte de données et à offrir des options de contrôle plus claires aux utilisateurs. Cependant, l’appel pourrait retarder le paiement des dommages et intérêts, et prolonger le débat juridique sur la légalité de ces pratiques.

Pour les utilisateurs Android en Californie, cette décision représente une victoire symbolique, soulignant l’importance du consentement dans l’utilisation des données personnelles. À long terme, elle pourrait influencer les politiques de confidentialité des grandes entreprises technologiques face à une surveillance accrue.