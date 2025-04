Meta doit payer l’amende de 220 millions de dollars infligée par le Nigeria pour les données personnelles

La justice du Nigeria a confirmé une amende de 220 millions de dollars infligée à Meta, maison-mère de Facebook et WhatsApp. Cette sanction fait suite à de nombreuses violations de données personnelles constatées par la Commission fédérale de la concurrence et de la protection des consommateurs (FCCPC).

Le tribunal de la concurrence a rejeté l’appel de Meta, estimant que les infractions relevées par la FCCPC avaient été correctement établies. Il a aussi ordonné à l’entreprise de verser 35 000 dollars supplémentaires pour couvrir les frais de l’enquête menée par les autorités.

D’après le porte-parole de la Commission, Ondaje Ijagwu, ces conclusions reposent sur une investigation menée entre mai 2021 et décembre 2023, en collaboration avec la Commission nigériane de protection des données. L’enquête a mis en lumière des pratiques invasives à l’encontre des personnes concernées/consommateurs au Nigeria, selon le directeur général de la FCCPC, Adamu Abdullahi.

Des accusations lourdes contre Meta

Les autorités accusent Meta de plusieurs manquements graves : pratiques discriminatoires, abus de position dominante, et partage non autorisé de données personnelles. En outre, les consommateurs n’ont pas eu la possibilité de contrôler l’usage de leurs informations, en contradiction avec les lois nigérianes sur la protection des données.

Cette décision intervient dans un contexte plus large de surveillance accrue des géants technologiques. En Europe, Meta a récemment été sanctionné à hauteur de 200 millions d’euros pour des infractions similaires. Au Nigeria, la société reste très influente. En mars 2025, le pays recensait plus de 164 millions d’abonnements à Internet. Les réseaux sociaux du groupe – Facebook, Instagram et WhatsApp – y dominent largement le paysage numérique.

Meta a jusqu’à fin juin pour s’acquitter de l’amende.