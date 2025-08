Reddit suspend son projet de rendre des subreddits payants

Lors de l’annonce des résultats trimestriels, le patron de Reddit, Steve Huffman, a révélé que l’entreprise mettait en pause ses plans pour permettre aux utilisateurs de créer des subreddits avec du contenu payant.

Une réorientation des priorités

Steve Huffman avait au départ annoncé que Reddit explorait la création de subreddits avec du contenu exclusif ou des zones privées, évoquant la possibilité d’un modèle d’abonnement payant, prévu pour 2025. Cependant, cette initiative est désormais mise de côté. « Pour rester concentrés sur ce qui compte le plus, nous réorientons nos ressources loin de certains domaines, comme le travail sur l’économie utilisateur, incluant ce que certains appellent les subreddits payants », a expliqué le dirigeant dans un message. L’entreprise préfère se focaliser sur le renforcement de son produit principal, la transformation de Reddit en un moteur de recherche incontournable et l’accélération de sa croissance internationale.

Steve Huffman a précisé que l’équipe dédiée à l’économie utilisateur sera redéployée pour améliorer l’application principale de Reddit, en travaillant sur des aspects comme l’intégration des nouveaux utilisateurs et la personnalisation. « Cela répond à notre besoin le plus urgent aujourd’hui, qui est la croissance des utilisateurs connectés », a-t-il ajouté. Avec 416,4 millions d’utilisateurs actifs uniques par semaine, dont 70 millions utilisent la recherche native et 6 millions Reddit Answers, Reddit mise sur l’amélioration de l’expérience utilisateur pour augmenter l’engagement, notamment face à la concurrence de Google, qui intègre de plus en plus de réponses IA, réduisant le trafic vers Reddit.

Une opportunité reportée, pas abandonnée

Bien que les subreddits payants soient en pause, le patron de Reddit n’exclut pas leur retour : « C’est toujours une opportunité dans laquelle nous croyons, mais pour l’instant, nous nous concentrons pleinement sur nos priorités stratégiques ».

Cette décision reflète un recentrage sur la croissance à court terme, alors que Reddit, qui a célébré ses 20 ans en 2025, cherche à consolider sa position comme plateforme communautaire. En parallèle, les partenariats avec OpenAI et Google pour le partage de données montrent que Reddit continue d’explorer des moyens de monétiser son contenu tout en renforçant son infrastructure de recherche.