OpenAI conclut un accord avec Reddit pour ChatGPT et les messages des utilisateurs

OpenAI et Reddit annoncent avoir passé un partenariat qui a un rapport avec l’intelligence artificielle, ChatGPT et les messages des utilisateurs. C’est similaire à l’accord passé avec Google qui aurait représenté 60 millions de dollars.

L’accord prévoit qu’OpenAI puisse utiliser en temps réel les messages publiés par les utilisateurs sur Reddit pour les afficher sur ChatGPT. En échange, Reddit va ajouter des outils d’IA à sa plateforme de discussions pour les utilisateurs et les modérateurs, des fonctionnalités qui reposeront sur les modèles d’OpenAI.

Ce partenariat « permettra aux outils d’OpenAI de mieux comprendre et de mettre en valeur le contenu de Reddit, en particulier sur les sujets récents », ont déclaré les deux entreprises dans un communiqué commun. Dans le cadre de cet accord, OpenAI deviendra également un partenaire publicitaire de Reddit, ce qui signifie qu’il diffusera des publicités sur la plateforme.

« Reddit est devenue l’une des plus grandes archives ouvertes de conversations humaines authentiques, pertinentes et toujours à jour sur tout et n’importe quoi », a déclaré le patron de Reddit, Steve Huffman. « L’inclure dans ChatGPT […] va aider les gens à trouver plus facilement ce qu’ils cherchent sur Internet, et aider de nouveaux publics à trouver leur communauté sur Reddit ».

Reddit, fondé en 2005 et entré en Bourse en mars dernier, compte environ 100 000 communautés (subreddits) et plus de 267 millions d’utilisateurs hebdomadaires. Malgré son succès auprès du public, la plateforme n’a jamais réussi à dégager de profits, et ses dirigeants cherchent à tirer parti des besoins des géants technologiques en matières premières — les contenus créés par des humains — pour entraîner leurs modèles d’IA générative.