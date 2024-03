IPO : Reddit atteint déjà les 8 milliards de capitalisation pour son entrée en bourse

L’IPO (introduction en bourse) de Reddit hier à Wall-Street peut déjà être considérée comme un énorme succès. L’action de Reddit a en effet progressé de 55% en quelques heures passant de 34 dollars à un cap journalier de 57,80 dollars. A la clôture, la capitalisation de Reddit atteignait 8,02 milliards de dollars pour une valeur d’action de 50, 44 euros. Ce résultat est bien au dessus des attentes des analystes, ces derniers tablant sur une capitalisation de 6,4 milliards de dollars. Une sacré différence donc. On notera que les IPO de réseaux sociaux restent assez rares, la dernière en date remontant à 2019 avec l’introduction en bourse de Pinterest.

Reddit avait des arguments à faire valoir pour intéresser les investisseurs, à commencer par une base installée de 267 millions d’utilisateurs sans oublier 73 millions d’utilisateurs actifs journaliers en moyenne. L’opération boursière permettra sans doute de nouveaux investissements structurels. Reddit accumule en effet les pertes malgré l’augmentation sensible et régulière de son chiffre d’affaires, soit plus de 200 millions de dollars de pertes sur les deux dernières années. Reste encore à confirmer l’essais sur la durée dans un contexte boursier de plus en plus volatil et souvent suréactif au moindre bruit de couloir… Pour ceux qui sont intéressés, sachez que les cotations de Reddit sont inscrites au New York Stock Exchange sous le symbole RDDT.