Le CEO de Reddit confirme des paywalls pour certains subreddits

Après avoir « teasé » cette évolution l’an dernier, le CEO de Reddit, Steve Huffman, a cette fois-ci officiellement confirmé la mise en place d’un modèle de paywall pour certains subreddits. Lors d’une session préenregistrée d’Ask Me Anything diffusée pendant le dernier appel sur résultats de l’entreprise, Huffman a annoncé que Reddit travaillait bel et bien sur l’introduction de subreddits payants et que ces derniers seront disponibles dès 2025. Cette idée avait déjà été évoquée lors d’un précédent appel aux investisseurs au mois d’août dernier, le CEO suggérant alors que certains subreddits pourraient proposer du contenu exclusif ou des espaces privés accessibles moyennant paiement.

Le fonctionnement de ces subreddits payants n’a pas été précisé, mais l’on peut supposer que ces derniers seront proposés aux abonnés de Reddit Premium (plus susceptibles peut-être d’accepter de payer pour des subreddits). Au vu des précédentes tentatives de monétisation de Reddit, autant dire que l’annonce d’un paywall a toutes les chances de susciter la controverse. De nombreux utilisateurs soulignent en effet que la valeur de Reddit repose principalement sur les contributions bénévoles de ses membres et des modérateurs, une « philosophie » certes louable mais qui ne semble plus suffisante pour assurer le financement du service.