TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Apps Mobiles et Tablettes Android : Google veut améliorer le sideloading d’applications avec la vérification des développeurs
Apps Mobiles et Tablettes

Android : Google veut améliorer le sideloading d’applications avec la vérification des développeurs

25 Août. 2025 • 19:56
0

Google intensifie sa lutte contre les malwares et les arnaques financières sur Android. À partir de 2026, seules les applications de développeurs vérifiés pourront être installées sur les appareils Android certifiés, y compris via le sideloading. Cette mesure vise à protéger les utilisateurs tout en préservant la liberté de distribution des applications.

Google Play Store

Une vérification pour tous les modes d’installation

Cette obligation concerne les appareils Android certifiés, équipés de Play Protect et préinstallés avec les applications Google. Depuis 2023, le Play Store exigeait déjà une vérification des développeurs, mais Google étend désormais cette règle à toutes les méthodes d’installation, y compris les boutiques tierces et le sideloading (téléchargement d’APK depuis des sources externes). « Pensez-y comme à un contrôle d’identité à l’aéroport, qui confirme l’identité du voyageur sans vérifier le contenu de ses bagages ; nous vérifierons qui est le développeur, pas le contenu de son application ou sa provenance », explique Google.

L’objectif est de contrer les applications frauduleuses convaincantes et de compliquer la tâche des acteurs malveillants qui redistribuent rapidement des applications nuisibles après la suppression d’une première version. Une analyse récente de Google révèle que les malwares provenant de sources sideloadées sur Internet sont plus de 50 fois plus nombreux que ceux des applications disponibles sur le Play Store.

Une liberté de distribution préservée

Google insiste sur le fait que les développeurs conserveront leur liberté de distribuer leurs applications, que ce soit via le Play Store, le sideloading ou des boutiques alternatives. Pour faciliter ce processus, la firme lance une nouvelle Android Developer Console dédiée aux développeurs distribuant leurs applications hors du Play Store. Les étudiants et amateurs bénéficieront d’un processus distinct de celui des développeurs commerciaux pour simplifier leur accès à la vérification.

Le déploiement débutera en octobre 2025 pour certains développeurs, avant de s’ouvrir à tous en mars 2026. La mesure entrera en vigueur dès septembre 2026 dans quatre pays particulièrement touchés par les arnaques : le Brésil, l’Indonésie, Singapour et la Thaïlande. Elle s’étendra au reste du monde à partir de 2027.

Cette initiative intervient dans un contexte où les arnaques via des applications frauduleuses se multiplient. Google souligne avoir reçu un retour initial positif de la part des autorités gouvernementales et d’autres parties prenantes. En renforçant la vérification des développeurs, l’entreprise espère réduire les risques pour les utilisateurs tout en maintenant un écosystème ouvert. Toutefois, certains s’interrogent sur l’impact de cette mesure sur les petits développeurs, qui pourraient trouver le processus de vérification contraignant.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Google Play Store Applications

Le Google Play Store a perdu la moitié de ses applications Android en un an

Google Chrome Logo Icone Applications

Google Chrome va cesser de supporter d’anciens smartphones Android

Google Chrome Android Barre URL En Bas Applications

Google Chrome sur Android permet enfin d’avoir la barre d’adresse en bas

Authenticator Applications

Google Authenticator simplifie (enfin !) la copie du code d’authentification

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Nvidia Jetson Thor

Nvidia met en vente Jetson Thor, sa puce pour alimenter des robots

25 Août. 2025 • 20:59
0 Matériel

Nvidia accélère son incursion dans la robotique avec le lancement de sa nouvelle puce, la Jetson AGX Thor, disponible à la vente...

Bouygues Telecom Orange Free SFR Logos

Les opérateurs européens perdent la bataille pour faire payer Netflix, Google et les autres

25 Août. 2025 • 20:44
0 Internet

La Commission européenne a clarifié sa position dans le cadre des accords commerciaux avec les États-Unis : les régulations...

YouTube Icone Logo

YouTube utilise l’IA pour « améliorer » des vidéos, sans l’accord des YouTubeurs

25 Août. 2025 • 18:41
0 Internet

YouTube fait face à une vague de critiques après des révélations selon lesquelles la plateforme utilise l’intelligence...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 25 aout

25 Août. 2025 • 17:53
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

High on Life 2

High on Life 2 : 40 minutes de gameplay et une date de sortie

25 Août. 2025 • 16:40
1 Jeux vidéo

Le premier trailer de High on Life 2 avait fait sensation lors du dernier Xbox Games Showcase : ultra nerveux, toujours aussi blindé d’humour...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Orange et iPhone : la 5G+ devient compatible avec l’option Multi-SIM

Orange et iPhone : la 5G+ devient compatible avec l’option Multi-SIM

25 Aug. 2025 • 20:22

image de l'article Bêta 8 pour iOS 26, macOS Tahoe, watchOS 26, tvOS 26 et visionOS 26

Bêta 8 pour iOS 26, macOS Tahoe, watchOS 26, tvOS 26 et visionOS 26

25 Aug. 2025 • 19:09

image de l'article Elon Musk poursuit Apple et OpenAI pour pratiques anticoncurrentielles

Elon Musk poursuit Apple et OpenAI pour pratiques anticoncurrentielles

25 Aug. 2025 • 17:41

image de l'article 20ème anniversaire de l’iPhone : un modèle monobloc tout en verre avec des bords arrondis ?

20ème anniversaire de l’iPhone : un modèle monobloc tout en verre avec des bords arrondis ?

25 Aug. 2025 • 16:54

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site