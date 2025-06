Google Chrome sur Android permet enfin d’avoir la barre d’adresse en bas

Google vient de proposer une fonction attendue depuis longtemps en permettant aux utilisateurs de Chrome sur Android de déplacer la barre d’adresse vers le bas de l’écran. Cette fonctionnalité, qui semblait évidente compte tenu de l’évolution de la taille des smartphones, devient enfin réalité.

Cette nouveauté permet de repositionner la barre d’adresse ainsi que le sélecteur d’onglets, le menu à trois points et autres raccourcis vers la partie inférieure de l’écran. Néanmoins, l’emplacement traditionnel en haut reste disponible pour ceux qui préfèrent conserver leurs habitudes.

Une approche centrée sur l’ergonomie et la personnalisation

Google présente cette évolution comme une option de personnalisation essentielle. L’entreprise explique : « Selon la taille de votre main et de votre appareil, une position de barre d’adresse peut être plus confortable que l’autre. Nous avons conçu cette mise à jour pour vous donner la flexibilité de choisir votre emplacement préféré afin que vous puissiez naviguer avec plus de facilité ».

Cette approche répond à une problématique réelle. Les smartphones modernes sont parfois très grands, rendant l’utilisation à une main délicate. Le repositionnement de la barre d’adresse en bas améliore significativement l’accessibilité et le confort d’usage.

Pour activer cette fonctionnalité, il suffit d’effectuer un appui long sur la barre d’adresse. Une nouvelle option « Déplacer la barre d’adresse vers le bas » apparaît alors dans le menu contextuel, aux côtés de « Copier lien ». Une fois activée, cette préférence reste également accessible via le menu Paramètres > Barre d’adresse.

Un déploiement progressif après des années d’attente

Le déploiement commence dès aujourd’hui et « sera disponible pour tous dans les semaines à venir », précise Google. Les utilisateurs doivent s’assurer qu’ils disposent de la dernière version de Chrome pour bénéficier de cette nouveauté.

Cette fonctionnalité marque un rattrapage significatif par rapport à Chrome sur iOS, qui proposait déjà cette option depuis 2023. Paradoxalement, l’idée d’une barre d’adresse repositionnable avait été envisagée pour Android il y a plusieurs années déjà. Toutefois, ce projet a véritablement pris de l’ampleur en octobre dernier, aboutissant finalement à cette mise en place attendue.