Google met à la porte des centaines d’employés de ses divisions Android, Chrome et Pixel

Google aurait licencié plusieurs centaines d’employés au sein de sa division Platforms & Devices, qui regroupe Android, Chrome, Pixel et d’autres produits phares. Ces licenciements interviennent peut de temps après un programme de départs volontaires proposé en janvier… programme qui n’aura donc pas suffi à « dégraisser » autant que ce que les dirigeants de Google souhaitaient. Pour tout justificatif, la firme de Mountain View déclare que cette décision s’inscrit dans sa volonté de devenir plus efficace et agile. Google assure aussi que ses produits et services principaux ne seront pas affectés par ce « plan social », ce qui signifie que les utilisateurs de ces mêmes services ne devraient constater aucun changement notable.

Actuellement dirigée par le vice-président senior Rick Osterloh, la division Platforms & Devices a été créée en avril 2024 après la fusion des équipes Platforms & Ecosystems et Devices & Services. Cette dernière supervise un large éventail de produits, allant d’Android Auto et Wear OS à ChromeOS, Google Photos, ainsi que les gammes matérielles Pixel, Nest et Fitbit. On notera que cette énième vague de licenciement s’inscrit dans une tendance lourde du secteur de la tech depuis au moins deux ans, nombre de sociétés technologiques ayant pris la décision de se séparer d’un pourcentage important de leur masse salariale.