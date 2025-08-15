Les États-Unis envisagent d’investir dans Intel

L’administration Trump discute avec Intel d’une possible prise de participation du gouvernement américain dans le fabricant de puces en difficulté, selon Bloomberg. Cette initiative vise à renforcer la production de semi-conducteurs aux États-Unis, en particulier via le projet d’usines d’Intel dans l’Ohio.

Un soutien des États-Unis pour Intel ?

Intel, unique entreprise américaine capable de produire des puces de pointe sur le sol national, fait face à des défis financiers et concurrentiels. Alors que des rivaux comme TSMC et Samsung disposent également d’usines aux États-Unis, le président américain Donald Trump pousse pour une production accrue de technologies de pointe sur le territoire américain.

La prise de participation envisagée par le gouvernement américain aiderait à financer les usines qu’Intel construit en Ohio, un projet ambitieux annoncé en 2022 avec un investissement initial de 20 milliards de dollars, potentiellement extensible à 100 milliards de dollars. Cependant, ce projet a subi des retards, repoussant la production dans les années 2030, comme l’a indiqué Lip-Bu Tan, patron de la société.

Ces discussions font suite à une réunion cette semaine à la Maison Blanche entre Donald Trump et Lip-Bu Tan, nommé patron d’Intel en mars après l’éviction de Pat Gelsinger. Cette rencontre est intervenue après que Donald Trump a publiquement réclamé la démission de Lip-Bu Tan, l’accusant de liens avec la Chine, une allégation réfutée par Intel en affirmant que son dirigeant est « profondément engagé à promouvoir les intérêts de sécurité nationale et économique des États-Unis ».

Un porte-parole d’Intel a refusé de commenter les rumeurs de prise de participation, déclarant : « Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec l’administration Trump pour renforcer le leadership technologique et industriel des États-Unis, mais nous ne commenterons pas les spéculations ».

Intel en quête de stabilité

Intel traverse une période difficile, ayant perdu 60 % de sa valeur boursière en 2024, bien que ses actions aient rebondi de 19 % en 2025, dont une hausse de 7 % après l’information de participation des États-Unis.

L’entreprise peine à s’imposer sur le marché des puces pour l’intelligence artificielle, dominé par Nvidia et AMD, et son activité de fonderie qui produit des puces pour d’autres entreprises, n’a pas encore attiré de client majeur. En juillet, Lip-Bu Tan a annoncé l’annulation de projets d’usines en Allemagne et en Pologne, ainsi qu’un ralentissement en Ohio, avec une réduction de 15 % des effectifs pour stabiliser les finances. La prise de participation pourrait offrir un soutien crucial pour relancer ces initiatives.

Cette démarche s’inscrit dans une politique croissante de l’administration Trump pour intervenir dans les industries stratégiques. Récemment, le gouvernement a imposé une taxe de 15 % sur certaines ventes de puces Nvidia et AMD à la Chine, a acquis une participation de 400 millions de dollars dans le mineur de terres rares MP Materials, et a obtenu une « action préférentielle » dans l’accord entre U.S. Steel et Nippon Steel.

Cette prise de participation dans Intel renforcerait la position des États-Unis dans la course mondiale aux semi-conducteurs, un enjeu de sécurité nationale face à la concurrence.