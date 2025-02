Acer va augmenter le prix de ses ordinateurs de 10% aux États-Unis

C’est probablement l’un des premiers effets directs de la taxe de 10% imposée sur les produits importés de Chine vers les États-Unis. Et contrairement à ce qu’annonçait bruyamment Donald Trump, l’effet sur les consommateurs se fera bel et bien sentir, et il n’y aura même pas besoin que la Chine applique une contre-taxe du même ordre pour aboutir à ce résultat. La taxe de 10% est appliquée sur le territoire américain depuis le début du mois de février, et déjà un fabricant de PC passe à l’action : dans un communiqué, Acer précise que le prix de ses ordinateurs va nettement augmenter : « Nous devrons ajuster les prix pour les consommateurs pour refléter l’augmentation des taxes. Nous pensons que celle-ci sera probablement de 10 %, à cause de la majoration. C’est relativement simple et direct. »

D’autres annonces du même type devraient suive : la Consumer Technology Association (CTA) dont font partie de nombreux fabricants d’appareils électroniques/informatiques, a déjà prévu que la taxe ciblant la Chine devrait coûter 143 milliards de dollars aux consommateurs américains ! Pour rappel, l’administration Trump a bien prévu le cas où des pays importateurs « surtaxés » en douane ripostent avec leurs propres taxes sur certains produits américains : la « solution » consiste alors à instaurer des droits de douane réciproques. Le soucis est bien que ces droits de douane réciproques ne sont pas un « outil » adapté pour contrer l’augmentation tarifaire probable de nombre de produits qui seront importés aux États-Unis dans les semaines ou mois qui viennent. Les consommateurs américains risquent donc fort de subir une envolée des prix des produits importés, sans que l’administration Trump ne puisse y quelque chose.