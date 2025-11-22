[Test] Dangbei Mars Pro 2 (DBOX02) : un vidéoprojecteur 4K laser qui veut remplacer la TV

Le marché des vidéoprojecteurs 4K laser s’impose de plus en plus comme une véritable alternative au téléviseur pour ceux qui veulent profiter d’une très grande image au quotidien. Dangbei s’est déjà illustré sur des formats plus compacts et nomades avec des produits comme l’Atom Mini, taillé pour l’itinérance, ou le Dangbei N2, pensé pour les salons plus modestes et les soirées cinéma à prix contenu. Avec le Mars Pro 2 (1499€), la marque change clairement d’échelle et vise cette fois le cœur du salon, avec l’ambition assumée de remplacer purement et simplement la TV familiale.

Avec le Mars Pro 2, aussi référencé sous le nom DBOX02, Dangbei vise clairement le salon des amateurs de home cinéma qui n’ont plus envie de se contenter d’un « petit » écran. Ce vidéoprojecteur 4K laser promet une très grande image, une forte luminosité, une intégration complète sous Google TV avec Netflix, ainsi qu’un son suffisamment costaud pour se passer de barre de son dans de nombreuses situations. Sur le papier, il coche donc presque toutes les cases : source lumineuse laser durable, puce DLP 0,47 pouce avec wobulation en Ultra HD, compatibilité HDR10+, mise au point et correction de trapèze automatiques, et une connectique complète avec HDMI eARC.

Reste à savoir si ce Dangbei Mars Pro 2 tient réellement la distance face à des références comme le Hisense C1 ou le Xgimi Horizon Ultra, déjà bien installées sur le marché des vidéoprojecteurs 4K laser. Après plusieurs jours d’utilisation, entre films, séries et jeux vidéo, voici un bilan complet et nuancé de ce projecteur qui ambitionne clairement de s’installer au cœur du salon.

Design et finition : sobriété assumée, construction sérieuse

Le Dangbei Mars Pro 2 reprend le format « cube » désormais classique sur ce segment : un bloc compact, assez dense, facile à poser sur un meuble TV ou une table basse. Avec un peu moins de 4,5 kg sur la balance et des dimensions d’environ 24 x 21 x 21 cm, il se transporte sans difficulté d’une pièce à l’autre, sans pour autant donner une impression d’appareil fragile. Le châssis est solide, les ajustements sont propres et l’ensemble respire le sérieux.

La façade est presque entièrement occupée par une grande surface noire brillante derrière laquelle se cachent l’optique et les différents capteurs dédiés aux automatismes (mise au point, correction de trapèze, détection de présence). C’est élégant de loin, un peu plus salissant de près : la surface retient facilement les traces de doigts, un détail à garder en tête si vous bougez souvent le projecteur. Les flancs sont largement ajourés pour assurer la ventilation, tandis que la face supérieure se contente d’un unique bouton d’allumage cerclé de lumière. C’est minimaliste, mais efficace au quotidien.

Sur la base, quatre patins assurent la stabilité et un pas de vis standard permet une fixation sur support ou au plafond. Dangbei propose d’ailleurs un pied balancier optionnel particulièrement pratique pour incliner le Mars Pro 2 vers le haut ou vers le bas sans bricolage. On aurait aimé qu’il soit inclus d’office au vu du positionnement tarifaire, mais au moins l’option existe.

Connectique et réseau : tout ce qu’il faut pour un home cinéma moderne

Toute la connectique est regroupée à l’arrière, là encore dans une logique de simplicité d’installation. Le Dangbei Mars Pro 2 dispose de deux entrées HDMI dont une en HDMI 2.1 compatible eARC, idéale pour relier une barre de son ou un amplificateur home cinéma et récupérer le son des applications internes. Deux ports USB-A servent au branchement d’une clé ou d’un disque dur pour la lecture locale, ou d’accessoires spécifiques. Un port Ethernet complète le tableau pour ceux qui préfèrent une connexion filaire, à côté d’une sortie audio optique SPDIF et d’une prise casque mini-jack.

Côté sans-fil, le projecteur s’appuie sur le Wi-Fi 6 pour la connexion réseau et le Bluetooth 5.2 pour l’audio. Ce dernier permet soit d’envoyer le son vers un casque ou une enceinte externe, soit d’utiliser le Mars Pro 2 comme simple enceinte Bluetooth lorsque l’image n’est pas nécessaire. Cette flexibilité est appréciable dans une pièce de vie où l’on ne souhaite pas multiplier les appareils.

Installation et automatisme : un grand écran en quelques secondes

L’une des forces du Dangbei Mars Pro 2 est sa capacité à s’adapter à des configurations très variées sans exiger une expertise de passionné. Le rapport de projection de 1,27:1 permet d’obtenir une diagonale d’environ 80 à 120 pouces avec le recul d’un salon standard, et jusqu’à 200 pouces si vous avez suffisamment de distance. Pour une image de 2 m de base, on se situe autour de 2,5 m de recul, ce qui reste très raisonnable.

Dès la mise sous tension, le projecteur enchaîne automatiquement mise au point, correction de trapèze et cadrage. Les capteurs frontaux analysent la surface de projection, détectent les obstacles éventuels (tableau, meuble, encadrement de fenêtre) et tentent de corriger l’image en conséquence. Dans la grande majorité des cas, le résultat est propre et exploitable en moins de deux secondes. Et si vous déplacez légèrement l’appareil, un appui long sur le bouton dédié de la télécommande relance une séquence complète de mise au point et de géométrie.

Pour les utilisateurs plus exigeants, un ensemble de réglages manuels permet d’affiner chaque paramètre : trapèze sur plusieurs points, zoom numérique, position verticale, désactivation de certaines assistances, etc. L’offset optique est neutre, ce qui signifie que le centre de l’image est aligné sur la hauteur de l’optique. Concrètement, pour une image maximale, on obtient le meilleur résultat lorsque le Mars Pro 2 est à peu près à la hauteur du bas de l’écran.

À noter enfin, la présence d’une fonction de sécurité qui coupe automatiquement la lumière si une personne passe dans le faisceau. Pratique avec des enfants, même si les plus puristes seront tentés de désactiver cette option pour éviter les coupures intempestives.

Google TV à bord : un vidéoprojecteur vraiment « smart »

Là où beaucoup de vidéoprojecteurs doivent encore composer avec des systèmes Android TV incomplets ou des interfaces propriétaires limitées, Dangbei a eu la bonne idée d’intégrer directement Google TV. L’expérience est proche de ce que proposent les téléviseurs récents : accueil personnalisé, recommandations de contenus, profil par utilisateur, intégration étroite avec l’écosystème Google et assistant vocal intégré.

Concrètement, toutes les applications majeures sont disponibles : Netflix, Prime Video, Disney+, Canal+, YouTube, Apple TV+, mais aussi les services locaux comme Arte ou Molotov. Plus besoin de clé HDMI externe, le Mars Pro 2 se suffit à lui-même pour le streaming. Les applications de lecture multimédia comme VLC ou Plex sont également de la partie pour ceux qui souhaitent lire des fichiers stockés sur NAS ou disque USB.

La section dédiée au projecteur regroupe tous les réglages spécifiques : options d’image, gestion de la source lumineuse, automatisme de correction, réglages avancés de colorimétrie et de netteté. Le nombre de paramètres est impressionnant pour un modèle grand public, ce qui est une bonne nouvelle pour ceux qui aiment calibrer finement leur image. On peut jouer sur la réduction de bruit vidéo, le renforcement des bleu, le niveau de lumière bleue, ou encore ajuster la balance des blancs sur plusieurs points pour se rapprocher des standards de référence.

Une image 4K très détaillée malgré une 4K « simulée »

Sur le plan technique, le Dangbei Mars Pro 2 s’appuie sur une puce DLP DMD Texas Instruments de 0,47 pouce et sur un module laser mono. Comme souvent sur ce type de solution, la 4K affichée n’est pas native : le projecteur utilise une technique de wobulation, ou pixel shifting, qui consiste à projeter plusieurs images Full HD légèrement décalées l’une par rapport à l’autre à très haute fréquence. Additionnées, ces images donnent une impression convaincante de définition Ultra HD à 60 Hz.

Dans les faits, le résultat est excellent. Sur un contenu 4K de bonne qualité, le piqué est impressionnant, les textures sont très détaillées et la sensation de précision se rapproche clairement de ce que l’on obtient avec un téléviseur Ultra HD. Comme sur la plupart des projecteurs DLP, une fine bordure grise encadre l’image, mais elle se fait rapidement oublier une fois plongé dans un film.

La fluidité est assurée par un moteur de compensation de mouvement (MEMC) paramétrable. Dangbei propose plusieurs niveaux (Standard, Homogène, Nette, Film, ou un mode personnalisable). En pratique, le réglage le plus doux suffit à gommer une grande partie des saccades sur les mouvements rapides sans trop générer l’effet « caméscope ». Les amateurs de rendu cinéma pourront néanmoins désactiver complètement cette option.

Colorimétrie, contraste et effet arc-en-ciel

En sortie de carton, le mode Cinéma ou Film est clairement celui à privilégier pour retrouver une image équilibrée. Les mesures réalisées par différents laboratoires convergent : la température de couleur est légèrement au-dessus des 6500 K de référence, ce qui se traduit par une image un peu froide, mais sans dérive flagrante. Le Delta E moyen se situe dans une zone correcte pour un vidéoprojecteur grand public ; ce n’est pas parfait, mais suffisant pour que la majorité des spectateurs perçoive des couleurs naturelles et crédibles.

Le contraste est le point le plus discutable du Mars Pro 2. Le taux mesuré tourne autour de 700 à 800:1, ce qui reste supérieur aux pico-projecteurs d’entrée de gamme, mais nettement en retrait par rapport aux modèles trilaser les plus ambitieux. En pratique, cela signifie que les noirs ont tendance à tirer vers le gris dès que la pièce n’est pas totalement plongée dans le noir. En pleine obscurité, le rendu reste plaisant, avec suffisamment de profondeur pour profiter d’un film, mais il ne faut pas s’attendre à la sensation de « noir absolu » offerte par certains concurrents plus chers.

Comme tout projecteur DLP, le Dangbei Mars Pro 2 n’échappe pas au fameux effet arc-en-ciel, ces micro-flashs colorés visibles sur les contours d’objets très lumineux sur fond sombre. La bonne nouvelle, c’est qu’il reste modéré ici. Les personnes sensibles pourront le percevoir sur les sous-titres ou les scènes très contrastées, mais la majorité des utilisateurs ne le remarqueront pas ou très peu. Ce point reste de toute façon très subjectif et dépend fortement de la sensibilité de chacun.

HDR et luminosité : un vrai point fort

Le Mars Pro 2 prend en charge les principaux formats HDR grand public : HDR10, HLG et HDR10+. Le Dolby Vision n’est pas au programme, mais c’est encore le cas de la majorité des vidéoprojecteurs du marché, hormis quelques modèles très spécifiques. En revanche, la combinaison d’une forte luminosité et d’un tone mapping bien maîtrisé permet au Dangbei de se distinguer sur les contenus HDR.

Le constructeur annonce une luminosité de 2450 lumens ISO, et les mesures confirment que le projecteur fait partie des modèles les plus lumineux de sa catégorie. Sur une base d’image d’environ 100 pouces, le pic lumineux en HDR s’avère largement suffisant pour faire ressortir les hautes lumières : explosions, reflets métalliques, néons, étoiles, tout gagne en éclat sans cramer complètement les détails. Les scènes sombres sont volontairement relevées par rapport à la courbe de référence, ce qui permet de conserver de la lisibilité dans les zones peu lumineuses, quitte à perdre un peu de noir profond.

Les espaces colorimétriques DCI-P3 et BT.2020 ne sont pas couverts aussi largement que sur certains projecteurs trilaser haut de gamme, mais la restitution reste très plaisante. Les couleurs ont du relief, les tons chair sont convaincants et les images HDR bénéficient d’un vrai supplément de dynamique par rapport au SDR lorsque le contenu est bien encodé.

Expérience audio : un son surprenant pour ce format

On a appris à se méfier des systèmes audio intégrés aux vidéoprojecteurs, souvent trop maigres pour autre chose qu’un usage ponctuel. Bonne surprise : le Dangbei Mars Pro 2 s’en sort très bien. Ses deux haut-parleurs de 12 W chacun délivrent un son ample, propre et suffisamment puissant pour remplir une pièce de 20 à 25 m² sans forcer. La restitution reste claire sur les dialogues, les effets sont bien présents et les basses, sans être abyssales, donnent un peu de corps aux bandes-son modernes.

La spatialisation reste logiquement limitée par le format, mais pour une séance cinéma occasionnelle ou une série regardée le soir, le système intégré suffira à une large partie du public. La compatibilité avec les formats Dolby Digital, Dolby Digital Plus et DTS:X permet de profiter de pistes audio multicanales correctement mixées, même si le Dolby Atmos ne sera pleinement exploité qu’en passant par la sortie HDMI eARC vers une installation dédiée.

On apprécie également la possibilité d’utiliser le vidéoprojecteur comme simple enceinte Bluetooth. Pour diffuser une playlist depuis un smartphone sans même allumer l’optique, le Mars Pro 2 se montre tout à fait convaincant.

Jeu vidéo : agréable, mais pas taillé pour l’e-sport

Le Dangbei Mars Pro 2 intègre un mode Jeu qui vise à réduire l’input lag. Avec celui-ci activé et les corrections géométriques automatiques désactivées, le retard à l’affichage descend à un peu plus de 30 ms. Ce n’est pas au niveau des téléviseurs gaming les plus rapides ni des vidéoprojecteurs spécialement pensés pour l’e-sport, mais cela reste tout à fait acceptable pour la plupart des usages.

En pratique, les jeux solo, les titres de course ou les party games passent très bien sur une grande image de 100 à 120 pouces. Le piqué et la luminosité mettent bien en valeur les graphismes en 4K, et l’absence de support 120 Hz se fait moins sentir sur ce type de contenus. En revanche, pour du FPS compétitif en ligne ou du jeu très nerveux, les joueurs les plus exigeants risquent de trouver le délai un peu trop long. Le Mars Pro 2 peut clairement servir pour des soirées gaming entre amis, mais il ne remplacera pas un écran spécialisé pour les amateurs de performances extrêmes.

Consommation et bruit de fonctionnement

La source lumineuse laser a deux avantages majeurs : sa longévité et sa capacité à offrir une forte luminosité sans exploser la consommation. Dangbei annonce une durée de vie de 30 000 heures pour le module laser, de quoi tenir plus de dix ans à raison de plusieurs heures d’utilisation par jour. Côté consommation, le Mars Pro 2 tourne autour de 110 à 130 W en mode cinéma avec la lumière au maximum, ce qui le place dans la moyenne des projecteurs laser de ce gabarit.

Le bruit de fonctionnement est très bien contenu. Mesuré à une distance raisonnable, il reste dans la trentaine de décibels, ce qui se traduit par un léger souffle difficilement perceptible une fois le film lancé. Même placé à côté du canapé, le projecteur ne vient pas gâcher l’immersion sonore. Seul le mode de luminosité le plus agressif, pensé pour les pièces très éclairées, fait grimper à la fois le bruit des ventilateurs et la déformation des couleurs ; mieux vaut le réserver à des usages ponctuels.

Face à la concurrence : un compromis intéressant

Positionné autour de 1400 euros selon les périodes et les revendeurs, le Dangbei Mars Pro 2 se retrouve face à une concurrence féroce. Le Hisense C1 met en avant sa technologie triple laser et une couverture colorimétrique plus large, tandis que le Xgimi Horizon Ultra séduit par son design plus premium et sa prise en charge du Dolby Vision. De l’autre côté, certains modèles plus abordables misent sur un tarif serré, mais font des concessions sur l’OS, la luminosité ou le son.

Le Mars Pro 2 joue la carte du compromis équilibré. Il ne domine pas tous ses concurrents sur chaque critère, mais propose un ensemble cohérent : image très détaillée, luminosité de premier plan, interface Google TV complète, son intégré solide, automatisme d’installation très efficace, connectique moderne avec eARC et Wi-Fi 6. Ses principaux points faibles sont connus et assumés : un contraste limité qui impose une pièce bien sombre pour profiter pleinement du rendu cinéma, l’absence de Dolby Vision, et un pied de support seulement proposé en option.

Verdict : pour qui est fait le Dangbei Mars Pro 2 ?

Le Dangbei Mars Pro 2 (DBOX02) s’adresse clairement à ceux qui veulent transformer leur salon en salle de projection sans se lancer dans une installation complexe. Sa forte luminosité en fait un excellent candidat pour les grandes images, son interface Google TV évite d’accumuler les boîtiers externes, et son système audio intégré suffit largement pour un usage généraliste. La mise au point automatique, la correction de trapèze et la détection d’obstacles permettent d’obtenir une image propre en quelques secondes, même pour un utilisateur peu familier avec les vidéoprojecteurs.

Les amateurs de cinéma très pointilleux sur le contraste et les noirs trouveront toutefois de meilleures options du côté des projecteurs trilaser ou des modèles avec des matrices plus grandes, souvent plus coûteux. Les joueurs compétitifs très sensibles à l’input lag préféreront également un écran dédié ou un vidéoprojecteur pensé spécifiquement pour le gaming.

Pour tous les autres, le Dangbei Mars Pro 2 apparaît comme un choix extrêmement solide : un vidéoprojecteur 4K laser brillant, complet, simple à vivre, capable d’offrir une véritable expérience de home cinéma avec un minimum de contraintes. Si votre priorité est de profiter d’une grande image 4K lumineuse, de toutes vos plateformes de streaming et d’un son déjà très correct, le Mars Pro 2 mérite une place tout en haut de votre liste de candidats.

En résumé, ses principaux atouts sont sa luminosité, la qualité de son piqué, la richesse de Google TV et un rendu sonore surprenant pour un appareil de ce gabarit. En face, il faut accepter un contraste perfectible et faire une croix sur le Dolby Vision. Si ces concessions sont compatibles avec votre usage, le Dangbei Mars Pro 2 est l’un des vidéoprojecteurs 4K laser les plus séduisants de sa catégorie.

Prix et disponibilité

Le Dangbei Mars Pro 2 (DBOX02) est disponible sur Amazon au prix 1 499 €(promo du black Friday à 1099€) : voir le Dangbei Mars Pro 2 sur Amazon.

On le trouve également chez Son-Vidéo.com à un tarif légèrement plus agressif, aux alentours de 1439 € (promo du black Friday à 1089€) : voir le Dangbei Mars Pro 2 chez Son-Vidéo.com. Cette boutique spécialisée audio/vidéo reste une référence pour qui cherche un accompagnement plus poussé sur l’installation.

Enfin, la Fnac référence le vidéoprojecteur via des vendeurs tiers, à un prix qui oscille autour de 1439 € à 1499 € selon les promotions en cours : consulter l’offre Dangbei Mars Pro 2 sur la Fnac.