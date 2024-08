[Prise en main] Dangbei N2 : un mini vidéoprojecteur compact pour des soirées cinéma réussies (et à un prix abordable)

Nous avons testé le vidéoprojecteur Dangbei N2, un modèle performant conçu pour offrir une expérience cinéma à domicile à un prix correct. Reconnue pour ses produits fiables, la marque Dangbei continue d’impressionner avec ce nouveau modèle. Au fil du temps, j’ai eu l’occasion de tester personnellement plusieurs autres produits de la gamme, comme le Dangbei Atom ou le Dangbei Mars Pro 4K Laser, donc quand la marque nous a proposé de tester pour le site ce modèle nous avons sauté sur l’occasion (article non sponsorisé). La petite taille de vidéoprojecteur en fait un choix idéal pour les espaces réduits, tout en étant un appareil portable pratique pour les utilisateurs en déplacement.

Caractéristiques techniques

Le Dangbei N2 repose sur une technologie d’affichage LCD. Avec une luminosité de 400 lumens ISO, ce vidéoprojecteur est capable de délivrer des images claires même dans des environnements à faible éclairage. Il utilise une source de lumière LED avec une durée de vie estimée à 30 000 heures. Le N2 offre une résolution native de 1080P (1920×1080 pixels), assurant des images nettes et détaillées, tandis que le support des formats HDR10 et HLG ajoute une dimension dynamique à la qualité visuelle.





Le contraste de 2000:1 est correct sans être exceptionnel, offrant une image satisfaisante pour les films et les séries, mais sans atteindre le niveau des projecteurs haut de gamme qui présentent des contrastes plus élevés.. La taille de l’image projetée peut varier entre 45 et 120 pouces, avec une recommandation pour une image de 80 à 100 pouces, ce qui convient parfaitement aux salons de taille moyenne. La distance de projection est flexible, allant de 1,3 à 3 mètres. En termes de facilité d’utilisation, le Dangbei N2 est équipé d’une mise au point automatique via un capteur CMOS, ainsi qu’une correction automatique du trapèze (vertical ±30°, horizontal ±20°) pour garantir une image parfaitement alignée.

Le Dangbei N2 ne se limite pas à la projection : il intègre deux haut-parleurs de 6 W supportant les technologies Dolby Digital et Dolby Digital Plus. Il est également possible de l’utiliser comme une enceinte Bluetooth autonome, ajoutant une fonctionnalité audio pratique. Côté système, le N2 fonctionne sous Linux, avec des applications comme Netflix, YouTube et Prime Video préinstallées. La connectivité est moderne, avec du WiFi 6 et du Bluetooth 5.0, en plus des ports HDMI ARC et USB 2.0 pour une compatibilité étendue avec d’autres appareils.

Design et ergonomie

Le Dangbei N2 arbore un design compact et moderne, parfait pour une utilisation domestique. Sa couleur gris-noir ajoute une touche de sophistication, et ses dimensions permettent une intégration facile dans différents environnements. La télécommande Bluetooth incluse facilite la navigation. De plus, le N2 est équipé d’un pied gimbal avec une inclinaison de 210°, offrant une grande flexibilité pour projeter sur des murs, des écrans ou même des plafonds. Ce pied peut également être retiré pour poser le projecteur directement sur une table ou une surface plane, ajoutant ainsi une polyvalence supplémentaire.





Performances

Le Dangbei N2 offre une résolution native de 1080p, ce qui permet d’obtenir des images nettes et détaillées. Cependant, avec une luminosité de 400 lumens ISO, il est principalement adapté à des environnements sombres, où il peut projeter des images claires, mais il peut peiner dans des conditions de lumière ambiante. Le contraste de 2000:1 est correct pour cette gamme, mais il ne faut pas s’attendre à une profondeur de couleurs exceptionnelle. La compatibilité HDR10 et HLG ajoute une dimension supplémentaire à l’image, bien que l’effet soit limité par les capacités globales du projecteur.

Utilisation quotidienne

Nous avons utilisé le Dangbei N2 pendant plusieurs jours pour des soirées cinéma, du visionnage de séries et des présentations. La mise au point automatique et la correction du trapèze vertical et horizontal facilitent l’ajustement rapide de l’image. L’évitement intelligent des obstacles et l’ajustement automatique de l’écran sont des fonctionnalités très pratiques pour un usage quotidien. Le support gimbal inclus avec une inclinaison de 210° permet de projeter facilement sur le plafond, offrant une expérience de visionnage unique depuis le lit.

Modes de projection

Le projecteur intègre également un système d’ajustement intelligent de l’écran et une fonction d’évitement intelligent des obstacles, rendant l’installation rapide et intuitive. Même chose si vous changez le positionnement du vidéoprojecteur, il suffira d’aller dans les réglages pour demander au système de réajuster l’écran automatiquement (ou manuellement si vous préférez) . En termes de modes de projection, le Dangbei N2 peut être utilisé de différentes manières : projection avant, arrière, au plafond, ou même à l’envers.Le zoom ajustable de 100 % à 50 % permet de s’adapter à différentes tailles de pièces et configurations. Le support intégré et l’angle d’inclinaison de 210° offrent une grande flexibilité dans le placement du projecteur.

Audio

Les deux haut-parleurs de 6 W du Dangbei N2 offrent une qualité sonore correcte, avec le support de Dolby Digital et Dolby Digital Plus. Cependant, pour une véritable immersion audio, surtout dans des pièces plus grandes ou lors de soirées cinéma, il peut être judicieux de connecter une enceinte externe. Le mode haut-parleur Bluetooth est un ajout pratique, permettant d’utiliser le projecteur comme une enceinte autonome, bien que l’usage d’une enceinte portable dédiée puisse offrir un son plus puissant et plus riche. Le projecteur permet cette connexion facilement, soit via Bluetooth, soit en utilisant la prise jack 3,5 mm.

Système et connectivité

Le système d’exploitation Linux intégré propose une interface fluide et intuitive. Avec des applications préinstallées comme Netflix, YouTube et Prime Video, vous pouvez accéder facilement à vos contenus préférés. La connectivité WiFi 6 et Bluetooth 5.0 assure des connexions stables et rapides. Les entrées HDMI ARC et USB 2.0 élargissent les possibilités de connexion à d’autres appareils.

Conclusion (+ promo)

Le Dangbei N2 est un vidéoprojecteur polyvalent et performant pour son prix. Bien qu’il ne puisse évidemment pas rivaliser avec un vidéoprojecteur haut de gamme, sa taille compacte en fait un atout idéal pour les déplacements ou les soirées cinéma occasionnelles à la maison. Son rapport qualité-prix est excellent, surtout en période de promotion.