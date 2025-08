Spider-Man Brand New Day : premier teaser pour le film avec Tom Holland

Ce 1er août 2025 marque le début du tournage de Spider-Man: Brand New Day, le quatrième film avec toujours Tom Holland dans le rôle de Peter Parker/Spider-Man. Et pour l’occasion Sony Pictures a décidé de partager un premier teaser.

Une mise en avant du costume

Le teaser pour Spider-Man: Brand New Day est court, très court même : seulement 8 secondes. Nous avons le droit à un aperçu d’un (nouveau ?) costume de l’homme-araignée. Les plans sont rapides et il n’y a pas beaucoup de lumière. Il faudra pour l’instant se contenter de cette courte vidéo.

Comme dit précédemment, Tom Holland sera bel et bien de retour dans le rôle principal. Zendaya et Jacob Batalon, qui étaient déjà dans les trois premiers films, seront également au rendez-vous. En outre, Sadie Sink, qui est notamment connue pour son rôle de Max dans Stranger Things, sera présente pour le film, tout comme Jon Bernthal qui reprendra son rôle du Punisher.

Marvel n’a pas révélé les détails de l’intrigue du nouveau film Spider-Man, mais il semble probable que Brand New Day se déroulera avant Avengers: Doomsday, qui sortira fin 2026.

Peut-on s’attendre à avoir le personnage de Miles Morales ? La réponse est non. Kevin Feige, le président de Marvel Studios, a récemment révélé que Sony a demandé à Marvel de ne pas avoir la première apparition de Miles Morales dans le MCU. Les fans devront donc patienter. On le retrouve déjà en animation avec Spider-Man: New Generation, Spider-Man: Across the Spider-Verse et Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

Spider-Man: Brand New Day sortira au cinéma le 29 juillet 2026.