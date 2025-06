Spider-Man Brand New Day : Jon Bernthal reprend le rôle du Punisher

Jon Bernthal enfilera à nouveau le costume du Punisher, alias Frank Castle, dans le prochain film Marvel et Sony, Spider-Man : Brand New Day, prévu pour le 29 juillet 2026 au cinéma. Ce quatrième opus centré avec Tom Holland dans le rôle de Peter Parker/Spider-Man marque le retour du personnage adoré par les fans.

Punisher aux côtés de Spider-Man

Jon Bernthal a incarné pour la première fois Frank Castle dans la série Netflix Daredevil en 2016, avant d’avoir son propre spin-off The Punisher pendant deux saisons. Il a récemment repris le rôle dans Daredevil : Born Again sur Disney+, avec une apparition confirmée pour la deuxième saison. Sa présence dans Spider-Man : Brand New Day, réalisé par Destin Daniel Cretton (réalisateur de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux), promet une dynamique explosive aux côtés de Tom Holland dans le MCU.

Ce quatrième film fait suite à la trilogie à succès de Jon Watts : Spider-Man : Homecoming (880 millions de dollars au box-office), Far From Home (1,13 milliard de dollars) et No Way Home (1,9 milliard de dollars). Bien que l’intrigue reste secrète, Tom Holland a teasé un « nouveau départ » après le cliffhanger de No Way Home. « Je sais qu’on vous a laissés avec un cliffhanger massif à la fin de No Way Home. Spider-Man : Brand New Day est un nouveau départ. C’est tout ce que je peux dire », a-t-il indiqué plus tôt cette année.

Zendaya et Jacob Batalon devraient reprendre leurs rôles de MJ et Ned, tandis que Sadie Sink (Maxine Mayfield dans Stranger Things) rejoint le casting, ajoutant une nouvelle dimension à l’univers.

Sous la direction de Destin Daniel Cretton, connu pour son approche visuelle et narrative, Spider-Man : Brand New Day promet de capitaliser sur le succès de la franchise. L’intégration du Punisher, un anti-héros brutal, pourrait apporter une tonalité plus sombre, tout en restant fidèle à l’esprit de Spider-Man. À voir maintenant si Matt Murdock/Daredevil et Wilson Fisk/Le Caïd seront eux aussi présents.