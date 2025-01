Daredevil Born Again : la bande-annonce est arrivée et la violence est au rendez-vous

Marvel a mis en ligne la bande-annonce de sa série Daredevil: Born Again qui est attendue par beaucoup de fans et la violence est bien présente. C’est officieusement la saison 4 de la série qui a débuté sur Netflix il y a quelques années.

La dernière fois que les fans du MCU ont vu Daredevil, joué par Charlie Cox, il était avec Jennifer Walters, alias She-Hulk, dans la série She-Hulk. Il est également apparu brièvement dans la série Echo et dans le film Spider-Man : No Way Home en tant qu’avocat de Peter Parker.

Daredevil: Born Again sera la première série télévisée mettant en scène Charlie Cox dans le rôle de Daredevil après l’arrêt de la série Netflix au bout de trois saisons, et elle ramènera plusieurs autres personnages clés comme Wilson Fisk/le Caïd (Vincent D’Onofrio) et le Punisher (Jon Bernthal).

Voici le synopsis officiel de la série :

Matt Murdock, un avocat aveugle aux capacités accrues, se bat pour la justice dans son cabinet d’avocats très actif, tandis que l’ancien chef de la mafia Wilson Fisk poursuit ses propres projets politiques à New York. Lorsque leurs identités passées commencent à émerger, les deux hommes se retrouvent sur une trajectoire de collision inévitable.

Daredevil: Born Again fera ses débuts en streaming le 5 mars prochain sur Disney+. Ce sera dans la nuit du 4 au 5 mars en France pour être précis. Cela s’explique par le fuseau horaire différent par rapport aux États-Unis. Il y aura neuf épisodes pour cette saison.