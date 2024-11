What If…? saison 3 : Marvel diffuse la bande-annonce pour la fin de sa série

La saison 3 de What If…?, qui sera la dernière de la série Marvel, a le droit aujourd’hui à sa bande-annonce. Le programme du MCU sera disponible en streaming sur Disney+ en décembre.

Comme les saisons précédentes, la troisième saison de What If…? s’articule autour d’une série d’histoires de réalité alternative dans le multivers. Elle met en place Tornade dans l’univers de What If…?, après sa récent apparition dans X-Men ’97. Jeffrey Wright (Michel Vigné en français) est de retour dans le rôle du Gardien, l’observateur qui encadre et raconte les épisodes. La liste complète des titres des épisodes de la saison n’a pas encore été dévoilée.

La saison verra Shang-Chi (Simu Liu) réimaginé en cow-boy, Agatha Harkness (Kathryn Hahn) sous les traits d’une flapper cosmique, et les Avengers devenir une équipe de super sentai avec des mechs interconnectés. Tout cela ressemble exactement au genre de folie qui a déjà fait de la série un spectacle amusant.

La saison 3 de What If…? débutera le 22 décembre sur Disney+. Il y aura huit épisodes au total, avec un nouvel épisode diffusé chaque jour entre le 22 et le 29 décembre.

Pour rappel, Marvel a également partagé ce week-end les nouvelles bandes-annonces de ses prochains films, à savoir Captain America: Brave New World et Thunderbolts.