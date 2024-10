Marvel date ses prochaines séries : Daredevil Born Again, Marvel Zombies, Wonder Man, etc.

Il était temps de sortir l’artillerie lourde, et c’est exactement ce que vient de faire la Maison des Idées : Marvel a annoncé les dates de ses prochaines séries que l’on retrouvera sur la plateforme de streaming Disney+, et il y a du lourd au programme :

What If…? Season 3 – 22 décembre

Your Friendly Neighborhood Spider-Man – 25 janvier 2025

Daredevil Born Again – 4 mars 2025

Ironheart – 24 juin 2025

Eyes of Wakanda – 6 août 2025

Marvel Zombies – octobre 2025

Wonder Man – décembre 2025

Les dernières images publiées par Marvel lèvent aussi un coin du voile sur certaines de ces séries, à commencer par Daredevil : Born Again, qui met en vedette des personnages clés comme Matt (Charlie Cox), Kingpin (Vincent D’Onofrio) et Punisher (Jon Bernthal), ainsi qu’une scène classique de combat dans le couloir (voilà qui rappelle de bons souvenirs). Spider-Man se présente avec un style de bande dessinée animé nostalgique, suivi par Ironheart avec Riri (Dominique Thorne) dans son nouveau costume. On a droit aussi à des courts aperçus de What If…? saison 3 et de Marvel Zombies ainsi que du très attendu Wonder Man, avec Yahya Abdul-Mateen II, et Ben Kingsley qui revient en tant que Trevor Slattery. Eyes of Wakanda conclut cette séquence avec des visuels époustouflants se terminant par une présentation des dates de sortie. Vivement que l’on puisse se rendre compte de visu si Marvel a appris de ses erreurs…