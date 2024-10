Daredevil Born Again : la date de sortie est officiellement dévoilée

Daredevil: Born Again, la prochaine série de Marvel, a désormais le droit à une date de sortie précise. Ce sera le 4 mars 2025 sur Disney+. L’annonce a eu lieu lors du New York Comic Con (NYCC).

Sortie le 4 mars 2025 pour Daredevil: Born Again

Il est toutefois bon de noter que la date de sortie pour Daredevil: Born Again en France et dans le reste de l’Europe pourrait être le 5 mars 2025. En effet, Disney+ a pris l’habitude de diffuser ses nouveautés le soir aux États-Unis, tout particulièrement en ce qui concerne les séries Star Wars et Marvel (MCU). Mais avec les fuseaux horaires différents, cela implique la nuit pour nous et donc un jour différent. Par exemple, la série Agatha All Along a le droit à un nouvel épisode chaque mercredi soir aux États-Unis, ce qui implique une disponibilité dans la nuit de mercredi à jeudi pour nous.

Marvel Studios avait déjà annoncé que la série arriverait en mars, sans pour autant communiquer un jour précis. Il s’agira alors de la deuxième série en prise de vue réelle mettant en scène Daredevil, après la série Netflix de 2015 qui a duré trois saisons. Charlie Cox incarnera à nouveau Matt Murdock/Daredevil et il sera rejoint par Vincent D’Onofrio (Wilson Fisk/Le Caïd), Elden Henson (Foggy Nelson), Deborah Ann Woll (Karen Page), Jon Bernthal (Frank Castle/Punisher), Wilson Bethel (Bullseye) et bien d’autres encore.

Alors que nous attendons toujours la révélation publique de la bande-annonce de Daredevil: Born Again, les personnes présentes à la D23 ont eu droit à un aperçu de la série, avec Daredevil et Le Caïd partageant un dîner tendu, le Punisher jetant Daredevil dans un casier comme la brute de l’école, un assortiment de masques de Daredevil, et le personnage principal faisant mal à un nombre presque inquiétant de méchants. La même bande-annonce a été diffusée lors du New York Comic Con, elle a « fuité » sur les réseaux sociaux.