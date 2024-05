Marvel : les dates de sortie dévoilées pour Daredevil Born Again et Agatha All Along

Ça se précise pour Daredevil: Born Again et Agatha All Along, les deux nouvelles séries Marvel sur Disney+, avec des dates de sortie. L’une débutera en septembre 2024, l’autre arrivera en mars 2025.

Agatha All Along en septembre 2024

C’est Agatha All Along, le spin-off de WandaVision, qui sortira sur Disney+ en premier. La série débutera le 18 septembre 2024 avec les deux premiers épisodes à cette date. Il y aura ensuite un nouvel épisode par semaine.

Il faut savoir qu’il y a eu plusieurs titres pour ce programme au fil des mois. Nous avons eu le droit à House of Harkness, Coven of Chaos, Darkhold Diaries, Agnes of Westview, The Lying Witch with Great Wardrobe et donc All Along à présent. Officiellement, Marvel fait comprendre que c’était un coup marketing et qu’Agatha la sorcière a tout manigancé, comme dans WandaVision. Officieusement, il se pourrait que le groupe ne savait pas réellement comment nommer la série et a donc testé plusieurs titres avant de se rabattre sur All Along.

It was Agatha All Along 🔮 Don’t miss the two-episode premiere of #AgathaAllAlong, September 18 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/hwPSOeJFv6 — Marvel Studios (@MarvelStudios) May 14, 2024

Daredevil: Born Again en mars 2025

Vient ensuite le cas de la série Daredevil: Born Again qui arrivera en mars 2025 sur Disney+. Il y aura huit épisodes au total.

NEW LOGO FOR 'DAREDEVIL: BORN AGAIN'. pic.twitter.com/pjiCU7VOMO — Daredevil Updates (@DDevilUpdates) May 14, 2024

Une première bande-annonce a été diffusée, mais uniquement à l’occasion du Disney Upfront 2024. Le trailer montre Matt Murdock revêtant le costume emblématique de Daredevil tout en déclarant que « tout le système est contre vous… c’est souvent Davis contre Goliath ». La vidéo dévoile entre autres le Caïd, Foggy et Karen, dont le retour a été confirmé au début de l’année. À la fin de la bande-annonce, après une brève séquence d’action, on demande à Murdock « quel genre d’avocat êtes-vous ».