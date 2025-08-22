Pete Parsons, le CEO de Bungie (Destiny, Halo), annonce son départ du studio

C’est une énorme surprise : le CEO de Bungie, Pete Parsons, vient d’annoncer qu’il quittait son poste après plus de 20 ans à tenir les rênes du prestigieux studio : « Après plus de deux décennies passées à contribuer à bâtir cet incroyable studio, à fonder la Bungie Foundation et à développer des communautés inspirantes autour de notre travail, j’ai décidé de passer le flambeau », déclare Parsons sur le site de Bungie. « Aujourd’hui marque le bon moment pour un nouveau départ. L’avenir de Bungie sera entre les mains d’une nouvelle génération de dirigeants, et je suis ravi d’annoncer que Justin Truman prendra les rênes en tant que nouveau directeur du studio Bungie. »

Justin Truman, qui était jusqu’ici directeur du développement de Bungie, sera donc bientôt le nouveau CEO du studio américain. Une question se pose néanmoins : les grandes difficultés actuelles de Bungie ont-elles pesé sur le départ de Parsons ? Pour rappel, Bungie a repoussé sine die la sortie de son FPS multijoueurs Marathon après une série de bad buzz, sans oublier que des centaines de salariés du studio ont été mis à la porte l’an dernier. Dans ce contexte difficile, Bungie semble donc miser sur ce qui marche, c’est à dire sa franchise Destiny, et donc désormais à sa tête l’ancien « boss » de cette même franchise. Parsons était pourtant l’un des principaux architectes du rachat de Bungie par Sony en 2022 (pour 3,6 milliards de dollars), mais il semble bien que le studio soit arrivé à la fin d’un cycle…