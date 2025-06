C’est une rumeur persistante, et elle a peut-être été en partie confirmée par Phil Spencer en personne. Hier soir, en plein milieu de la conférence des Xbox Games Showcase, le patron des Xbox Games Studios a confirmé l’arrivée en 2026 de 4 titres majeurs, soit Fable, Gears of War : E-Day (c’est une vraie surprise, beaucoup l’attendaient plutôt en 2027), un pprochain opus de la franchise Forza et surtout, surtout, « le retour d’un classique qui nous accompagne depuis le début ».

here’s Xbox chief Phil Spencer announcing Gears of War: E-Day for 2026, and in the same year « the next Forza » and a tease of a Halo CE remaster pic.twitter.com/tTueF3YQcR — Tom Warren (@tomwarren) June 8, 2025

Si les mots ont encore un sens, alors Philou nous tease ici le remaster d’un titre des tous débuts de l’aventure Xbox… et l’on pense évidemment à Halo : Combat Evolved d’autant plus que des « fuites » ou rumeurs affirment depuis plusieurs trimestres que le jeu culte de Bungie pourrait revenir dans une version boostée au moteur Unreal Engine (Le rêve). Cela semble d’autant plus probable que 2026 sera l’année des 25 ans de Xbox, et que Halo est de loin la franchise la plus emblématique de la marque noire et verte. Un autre indice de taille penche en faveur de cette hypothèse : Xbox avait publié il y a quelques mois des screenshots et une video de Halo sous Unreal Engine, des éléments présentés alors comme une simple perspective de travail, le projet Foundry.

Ces annonces de gros titres (en plus des jeux des Xbox Studios déjà confirmés pour 2026 lors des Xbox Games Showcase) confirment en tout cas que Xbox tient désormais son rythme de croisière, avec des sorties régulières de gros titres. Sur les 8 derniers mois, la plateforme Xbox a ainsi accueilli Flight Simulator 2024, Indiana Jones et le Cercle Ancien, Avowed, South of Midnight, Towerborne, Doom : The Dark Ages, Oblivion : Remastered, soit en moyenne presqu’un jeu par mois issu des studios Xbox. Du jamais vu sur Xbox, y compris lors de la gen Xbox 360.