L’actualité de Xbox s’emballe en cette fin de journée. Après la confirmation de l’arrivée de plusieurs jeux Call of Duty dans le service Xbox Cloud Gaming, la division jeu de la firme de Redmond annonce un showcase de jeux tiers le jeudi 17 octobre, une présentation qui sera diffusée en 4K et à 60 ips sur YouTube avec sous-titres en direct dans 16 langues, ainsi que des options d’accessibilité supplémentaires comme la description audio et l’interprétation en langue des signes. Durant 25 minutes, ce Showcase présentera plus d’une douzaine de bandes-annonces, y compris des aperçus de l’extension d’Alan Wake 2, du gameplay de Like a Dragon : Pirate Yakuza à Hawaï et d’une séquence intitulée Wuchang : Fallen Feathers. La plupart de ces présentations seront accompagnées de dates de sortie. Cerise sur le pixel, il y aura aussi quelques révélations.

Alors que Xbox termine l’année avec plusieurs titres majeurs comme Indiana Jones et le Cercle Ancien, Call of Duty : Black Ops 6 et Microsoft Flight Simulator 2024, ce Showcase aura au moins le mérite de montrer qu’il reste encore quelques gros et petits studios à travailler sur la plateforme Xbox.